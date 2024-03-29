Не глупость и бессилие. РФ преследует четкую цель, нанося удары по объектам энергетики

Россия продолжает акцентированные атаки по нашей энергетической системе и в этом есть смысл, отмечает военный Виктор Таран.

Удары по критической инфраструктуре

По его мнению, таким образом оккупанты хотят максимально ослабить украинскую промышленность в целом и в частности ВПК, который в последнее время набрал обороты.

"Ведь если не будет генерации, предприятия не смогут работать. Соответственно, не будет новых снарядов, беспилотников, САУ "Богданы" и, собственно, и поврежденную технику будет трудно ремонтировать"

, – написал в Фейсбуке Таран.

Кроме того, по его словам, необходимо понимать, если в ближайшие полгода Украина не сможет восстановить генерацию, то зимой ее ждет коллапс. При этом он добавил, что в условиях регулярных обстрелов восстановить разрушенные большие генерации невозможно физически.

Таран считает, что таким действиям агрессора можно противостоять, однако необходимо действовать асимметрично. К примеру, говорит он, начать создавать сотни и тысячи малых генераций. По его словам, Одесщину сейчас спасают малые станции на возобновляемой энергетике.

Хотя, добавляет военный, дать возможность людям и бизнесу построить тысячи малых генераций это не так интересно, как отстраивать большие объекты, ведь при таких условиях на "Великом восстановлении" не заработаешь и на "ценообразовании" не поиграешь.

"Но сейчас Кабмину нужно думать не о собственном кармане, а о стране, потому что это уже вопрос нашего выживания"

, – подчеркнул военный.

Вместе с тем, политолог Евгений Магда отметил, что нанося удары оккупанты будут пытаться уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, ставя руководство страны и Сил обороны перед выбором: прикрывать с воздуха энергетические объекты или войска на линии фронта.

По его словам, выбор крайне тяжелый, это очевидно.

"Досадно, что разрекламированная физическая защита энергетических объектов часто оказалась неэффективной. Украине сейчас очень нужны новые средства ПВО и желанные F-16. И – даже без призывов со стороны властей – режим экономии электроэнергии, потому что становится тяжело"

, – написал в Фейсбуке политолог.

По его словам, Кремль не смог нас заморозить, поэтому хочет, чтобы мы в темноте мигали глазами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия за ночь выпустила по Украине почти сотню дронов, а также ракет.