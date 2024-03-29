Не глупость и бессилие. РФ преследует четкую цель, нанося удары по объектам энергетики

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Ткачик Олеся
Россия продолжает акцентированные атаки по нашей энергетической системе и в этом есть смысл, отмечает военный Виктор Таран.
Удары по критической инфраструктуре
По его мнению, таким образом оккупанты хотят максимально ослабить украинскую промышленность в целом и в частности ВПК, который в последнее время набрал обороты.
Кроме того, по его словам, необходимо понимать, если в ближайшие полгода Украина не сможет восстановить генерацию, то зимой ее ждет коллапс. При этом он добавил, что в условиях регулярных обстрелов восстановить разрушенные большие генерации невозможно физически.
Таран считает, что таким действиям агрессора можно противостоять, однако необходимо действовать асимметрично. К примеру, говорит он, начать создавать сотни и тысячи малых генераций. По его словам, Одесщину сейчас спасают малые станции на возобновляемой энергетике.
Хотя, добавляет военный, дать возможность людям и бизнесу построить тысячи малых генераций это не так интересно, как отстраивать большие объекты, ведь при таких условиях на "Великом восстановлении" не заработаешь и на "ценообразовании" не поиграешь.
Вместе с тем, политолог Евгений Магда отметил, что нанося удары оккупанты будут пытаться уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, ставя руководство страны и Сил обороны перед выбором: прикрывать с воздуха энергетические объекты или войска на линии фронта.
По его словам, выбор крайне тяжелый, это очевидно.
По его словам, Кремль не смог нас заморозить, поэтому хочет, чтобы мы в темноте мигали глазами.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия за ночь выпустила по Украине почти сотню дронов, а также ракет.
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