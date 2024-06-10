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Не дружеский огонь: в США раскрыли, как Украина уничтожила два российских самолета А-50

Полковник США Розанна Клементе призвала перенимать опыт украинцев, успешно использующих западные системы для уничтожения российских самолетов, в том числе и А-50.

сегодня, 15:31
Автор:
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Slava Kot
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Не дружеский огонь: в США раскрыли, как Украина уничтожила два российских самолета А-50

Российский самолет А-50. Фото из открытых источников

Украина с начала года уничтожила два российских самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50. В Кремле отказались комментировать ситуацию, а российские военкоры заявили, что самолеты были сбиты "дружеским огнем". Теперь в США озвучили детали того, как Украина сбили российские самолеты А-50.

Заместитель начальника штаба 10-й армии США полковник Розанна Клементе заявила, что американцы и другие партнеры должны перенимать боевой опыт Украины. Военная раскрыла подробности операции по сбитию российских самолетов А-50. По ее словам, украинские силы для этого использовали системы Patriot и тактику SAMbush.

"Некоторые из них (системы Patriot) используются для защиты городов и критически важных объектов инфраструктуры, а другие перемещаются и делают некоторые действительно исторические вещи, которые я не видела за 22 года службы в ПВО. Одна из них – SAMbush, которая известна как засада земля — воздух", — говорит Клементе.

Американский полковник объясняет, что украинцы быстро и очень близко подошли к фронту, чтобы использовать максимальные возможности системы для ударов. Для россиян было неожиданно потеряно два самолета A-50 из-за ударов системы Patriot в тех местах, где по их мнению она не могла работать. Таким образом, Клементе опровергла заявления россиян, что А-50 были сбиты из-за "дружественного огня" российских систем ПВО.

Напомним, что первый самолет А-50 был сбит 14 января вблизи Крымского моста, а второй — 23 февраля в 300 км от линии фронта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне скулят из-за уничтоженного самолета А-50.

Также "Комментарии" писали, что Украина нанесла удар по российскому самолету пятого поколения Су-57 на территории РФ.



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