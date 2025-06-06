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"Не дождутся": Зеленский разнес россиян за массированный ракетный удар

оккупанты ночью 6 июня жестко обстреляли гражданские объекты

сегодня, 16:30
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Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную ракетно-дроновую атаку со стороны России. По его словам, врагу не удастся сломать Украину — несмотря на террор, украинцы остаются несокрушимыми. Об этом глава государства заявил во время выступления на саммите городов и регионов.

"Не дождутся": Зеленский разнес россиян за массированный ракетный удар

Фото: из открытых источников

" Немного хочется спать, правда? Но они не дождутся", — иронически прокомментировал Зеленский, имея в виду постоянные обстрелы со стороны РФ.

Президент подчеркнул, что народ Украины с достоинством противостоит агрессии, несмотря на ежедневные угрозы.

Ранее Зеленский сделал обращение к мировому сообществу, комментируя массированную атаку, в ходе которой Россия выпустила более 400 дронов-камикадзе и более 40 ракет, в том числе баллистических. Удары получили многочисленные регионы: Волынская, Львовская, Тернопольская, Киевская, Сумская, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Часть воздушных целей была уничтожена силами ПВО, однако потерь избежать не удалось: погибли трое спасателей ГСЧС, еще 49 человек получили ранения. Президент выразил соболезнования семьям погибших.

Зеленский подчеркнул, что международное сообщество должно решительно реагировать на действия Кремля.

"Россия должна нести ответственность. Она целенаправленно уничтожает гражданскую инфраструктуру и мирных людей. Мир уже помог нам во многом, но пора для решительного шага. Америка, Европа и другие страны должны совместно остановить агрессию. Когда кто-то медлит — это уже соучастие", — сказал президент.

Портал "Комментарии" уже писал, что российские войска намеренно нанесли удар по зданию Херсонской областной государственной администрации, пытаясь разрушить повседневную жизнь мирных жителей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.



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