Не дождались: Зеленский рассказал о звонке в РФ Мединскому

Глава украинской делегации, ведущий переговоры с РФ, министр обороны Рустем Умеров звонил главе делегации РФ Владимиру Мединскому, чтобы узнать, готов ли российский проект меморандума. Такое заявление заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Германии.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

По его словам, никто еще не видел российский проект документа.

"Наша сторона с "русскими" связывалась. Министр обороны [Украины Рустем Умеров] звонил российскому господину Мединскому, [возглавлявший российскую делегацию на встрече в Стамбуле]. Да, они сказали "будет-будет", но мы так и не дождались. Никто не дождался. ждать, а наверняка предпринимать более серьезные шаги", — сказал Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что пока нет сигналов о готовности Соединенных Штатов Америки выйти из переговорного процесса по Украине. Такое заявление в ходе общения с журналистами сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства обратил внимание, что Вашингтон сейчас продолжает выполнять важную роль в поддержке Украины – как в дипломатическом поле, так и из-за давления санкций на Россию.

"Мы бы не хотели, чтобы Соединенные Штаты исходили из этого процесса. Пока Соединенные Штаты Америки проводят, во-первых, дипломатическую работу, во-вторых, санкционную работу", — подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, неважно, что именно указано в подобных "ультиматумах", если речь идет не о формальности, а о возможном пути к прекращению огня.

Он отметил, что Украина не рассматривает возможность выхода со своих территорий и ожидает от партнеров дальнейшей поддержки в этом вопросе.

