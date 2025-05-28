Не дождались: Зеленский рассказал о звонке в РФ Мединскому

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Лиля Воробьева
Глава украинской делегации, ведущий переговоры с РФ, министр обороны Рустем Умеров звонил главе делегации РФ Владимиру Мединскому, чтобы узнать, готов ли российский проект меморандума. Такое заявление заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Германии.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
По его словам, никто еще не видел российский проект документа.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что пока нет сигналов о готовности Соединенных Штатов Америки выйти из переговорного процесса по Украине. Такое заявление в ходе общения с журналистами сделал президент Украины Владимир Зеленский.Глава государства обратил внимание, что Вашингтон сейчас продолжает выполнять важную роль в поддержке Украины – как в дипломатическом поле, так и из-за давления санкций на Россию.
По словам главы государства, неважно, что именно указано в подобных "ультиматумах", если речь идет не о формальности, а о возможном пути к прекращению огня.
Он отметил, что Украина не рассматривает возможность выхода со своих территорий и ожидает от партнеров дальнейшей поддержки в этом вопросе.
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