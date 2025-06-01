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Не четыре: на Западе назвали области, которые планирует оккупировать Россия

ISW предупреждает, что у России есть амбиции аннексировать еще больше областей Украины.

сегодня, 07:52
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Автор:
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Slava Kot

Анализ американского Института изучения войны (ISW) свидетельствует, что Россия продолжает демонстрировать широкие территориальные амбиции в отношении Украины, которые выходят за рамки четырех уже незаконно аннексированных областей. Кроме того, в Кремле не намерены идти на мирные переговоры, а рассчитывают на дальнейшую оккупацию Украины.

Не четыре: на Западе назвали области, которые планирует оккупировать Россия

Россия хочет захватить больше украинских территорий. Фото из открытых источников

По данным ISW, Кремль намерен аннексировать по меньшей мере еще пять украинских областей, в частности, Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую, Одесскую, Николаевскую. Эти планы обсуждаются в Кремле, несмотря на то, что у России до сих пор нет полного контроля даже над теми регионами, которые формально были оглашены аннексированными в 2022 году, в частности речь идет о Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

"Публичные заявления российских чиновников продолжают демонстрировать, что у России более широкие территориальные цели в Украине, кроме четырех областей, которые Россия незаконно объявила аннексированными", — говорится в отчете ISW.

Одним из ключевых свидетельств таких амбиций стало заявление главы комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова. 31 мая он публично заявил, что Украина рискует потерять крупные областные центры, если не согласится на "мирное урегулирование". Речь шла о Запорожье, Днепре, Сумах, Харькове, Одессе и Николаеве.

Аналитики ISW считают, что подобная риторика является признаком того, что Кремль рассматривает всю восточную и южную Украину как часть своей исторической концепции "Новороссия".

Институт изучения войны также обращает внимание на стратегические сигналы, посланные Кремлем. Заявления Картаполова показывают, что Россия продолжает рассчитывать на затяжную войну, в рамках которой постепенное продвижение на поле боя может впоследствии трансформироваться в политические достижения. По мнению аналитиков, Владимир Путин и дальше действует в "теории ползучей победы", которая предусматривает оккупацию украинских территорий малыми шагами, без резких прорывов, но с постепенным смещением линии фронта.

Таким образом, ISW делает вывод, что в Кремле не рассматривают серьезно варианты настоящих мирных переговоров. По их мнению, это подтверждает, что территориальные уступки не приведут к прекращению агрессии, а лишь поощрят дальнейшее продвижение России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия оккупировала новый населенный пункт в Сумской области.

Также "Комментарии" писали, что россияне прорвали украинские оборонные позиции и двигаются в трех направлениях.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-31-2025
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