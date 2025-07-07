Две пограничные области РФ будут под обстрелами. О том, что оккупанты не будут испытывать покоя в Курской и Белгородской областях РФ, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по результатам Ставки.

«Не будут чувствовать покоя»: Зеленский сообщил, какие области будут страдать от обстрелов

"Был очень детальный разговор относительно дронов: намного больше использовать все типы дронов, которые помогают именно на передовой. Сдерживать российские штурмы и обеспечивать наши активные действия именно благодаря дронам, благодаря технологическим решениям будем больше. Благодарен всем, кто развивает это направление, разрабатывает соответствующие решения", – отмечает глава украинского государства.

По его словам, продолжается работа по противодействию ударам с воздуха.

"Все относительно ПВО – системы ПВО, ракеты к ним, дроновая ПВО – на сегодняшний день главный приоритет, и готовим еще и новые договоренности с партнерами – рассчитываем в ближайшие недели договоренности зафиксировать. Шаг за шагом закрываем дефицит финансирования на производство дронов и перехватчиков дронов и заполняем украинские производственные линии четкими заказами", – подчеркнул президент Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что за последнюю неделю оккупанты ударили по пяти локациям, где размещены Территориальные центры комплектования и социальной поддержки. В связи с этим военные начали высказывать мнения, что это повлияет на мобилизацию в Украине, однако заместитель командира Третьей штурмовой бригады майор Максим Жорин заявляет, что влияние россиян как раз заключается в другом, что еще хуже.

"В России всегда очень успешно получалось работать в нашем инфопространстве. Играя на общественно чувствительных темах, усугубляя внутренние конфликты. Не думаю, что удары по зданиям ТЦК сильно влияют на общую мобилизацию. А вот на эмоции людей очень влияют, ведь тема работы ТЦК является едва ли не самой конфликтной на сегодняшний день", -отмечает военный.