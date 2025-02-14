Не будет так, как хочет Путин: как изменится позиция лидеров после Мюнхена

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Ткачик Олеся
Определительные параметры предстоящих переговоров между Украиной, США и Россией, вероятно, будут определены на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил в эфире Freedom генерал и бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.
Владимир Путин
По его словам, на конференции в Мюнхене будут обсуждаться ключевые аспекты переговорного процесса, включая военную и финансовую поддержку Украины, гарантии безопасности, усиление политического и экономического давления на Россию. Кроме того, будет подниматься вопрос международной модели безопасности, которую ранее обсуждали лидеры США и Китая.
Генерал подчеркнул, что Мюнхенская конференция является важной платформой для координации позиций не только Украины и США, но и европейских партнеров. Он подчеркнул, что за кулисами официальных выступлений ведутся неформальные переговоры, в ходе которых позиции сторон могут меняться. Также ожидается создание рабочих групп, которые будут работать не только в Мюнхене, но и Саудовской Аравии. Есть информация, что возможны переговоры в формате США – Украина – Россия при участии представителей ЕС.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ изменили риторику по переговорам.
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