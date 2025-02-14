Не будет так, как хочет Путин: как изменится позиция лидеров после Мюнхена

Определительные параметры предстоящих переговоров между Украиной, США и Россией, вероятно, будут определены на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил в эфире Freedom генерал и бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Владимир Путин

По его словам, на конференции в Мюнхене будут обсуждаться ключевые аспекты переговорного процесса, включая военную и финансовую поддержку Украины, гарантии безопасности, усиление политического и экономического давления на Россию. Кроме того, будет подниматься вопрос международной модели безопасности, которую ранее обсуждали лидеры США и Китая.

“В Мюнхене будут обсуждаться основные условия переговоров, включая пакеты помощи, системную поддержку Украины, гарантии безопасности, мощное оперативное давление на Россию и Путина, и тем, как его реализовать, выходом на международную модель безопасности, о которой в свое время говорили Трамп и Си Цзиньпин. То есть они работают примерно по нашей схеме, но со своими нюансами, иногда не совсем понятными Европе. Бывают резкие заявления, что можно воспринять как выход из общего контекста”, — отметил гость эфира.

Генерал подчеркнул, что Мюнхенская конференция является важной платформой для координации позиций не только Украины и США, но и европейских партнеров. Он подчеркнул, что за кулисами официальных выступлений ведутся неформальные переговоры, в ходе которых позиции сторон могут меняться. Также ожидается создание рабочих групп, которые будут работать не только в Мюнхене, но и Саудовской Аравии. Есть информация, что возможны переговоры в формате США – Украина – Россия при участии представителей ЕС.

"Я думаю, что часть позиций изменится. Не оставят все так, как хочет Путин. Зададут вопрос и относительно территорий (временно оккупированных Россией), где Путин должен уступить и выйти, и условия гарантий мира и, соответственно, недопущение дальнейших эскалаций со стороны России, тем более агрессивной войны. Также будут обсуждать, как не допустить в перспективе ядерной войны”, — считает Маломуж.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ изменили риторику по переговорам.



