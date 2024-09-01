Не 40%: в ВСУ рассказали, сколько на самом деле территорий Часового Яра контролирует Россия

Представитель пресс-службы 24-й ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин опроверг информацию о том, что Россия контролирует почти половину территории Часового Яра. По его словам, оккупанты сейчас занимают до 10% города.



Война в Украине. Фото из открытых источников

Представитель 24-й ОМБр Андрей Полухин в эфире телеканала "Еспресо" отметил, что предварительная информация о 40% территорий, оказавшихся под контролем России в Часовом Яру, была недостоверной.

"Число 40% было озвучено мной по ошибке. Территорий больше не было оккупировано, чем это было несколько месяцев назад. По данным DeepState 8%, но точную цифру надо просчитать, но где-то примерно до 10%", — сказал Полухин.

По словам военного, микрорайон в котором находятся россияне — разрушен, и оккупанты не имеют преимущества во время наступлений.

"Какого-то тактического преимущества эта местность им не дает. Они практически разрушили этот микрорайон и там очень ограничены укрытия", — подчеркнул Полухин.

Из-за отсутствия возможности найти укрытие в микрорайоне Часового Яра, россияне во время штурмов используют небольшие группы, чтобы иметь возможность прятаться в небольших руинах в городе. Относительно украинских позиций Андрей Полухин отмечает, что благодаря каналу Украина имеет преимущество при обороне и имеет возможность просматривать движение оккупантов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о сложной ситуации в Покровском направлении. По его словам, несмотря на превосходящие силы врага, Украина наносит значительные потери оккупантам.

Также "Комментарии" писали о направлении фронта, на котором происходит почти треть всех боевых столкновений.