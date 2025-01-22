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Не 40 и не 100 тысяч: сколько миротворцев смогут гарантировать мир в Украине

Президент назвал количество миротворцев, которое сможет гарантировать мир в Украине

сегодня, 00:40
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Марьян Ощановский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для гарантий безопасности после войны нужно не менее 200 тысяч западных миротворцев.

Не 40 и не 100 тысяч: сколько миротворцев смогут гарантировать мир в Украине

Миротворцы в Украине. Фото из открытых источников

Во время выступления в Давосе украинского президента спросили о возможной численности международной миротворческой миссии в Украине.

"От всех европейцев? 200 тысяч – это минимум. Это минимум, иначе миротворцы не будут ничего гарантировать", — ответил Владимир Зеленский.

Как известно, численность сухопутных армий в крупнейших странах Европы составляет от 150 до 200 тысяч. По подсчетам газеты Financial Times, в случае войны объединенная Европа смогла бы выставить против России совокупно не больше 300 тысяч боеспособных сил.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина не сможет выиграть войну, если будет находиться только в обороне, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "Сколько бы вы ни оборонялись, вы все равно будете отступать. Мы вынуждены держать оборону и концентрировать свои силы, фактически держать оборону вдоль этой линии фронта", — заявил он. По словам Главнокомандующего ВСУ, у украинской армии нет средств, чтобы защититься от "Орешника".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Панамы Хосе Рауль Мулино отреагировал на инаугурационное заявление Дональда Трампа о намерении "вернуть" США Панамский канал. "От имени народа Панамы я должен полностью отвергнуть слова президента США Дональда Трампа о Панамском канале из его инаугурационной речи. Я повторяю: канал находится и останется под контролем Панамы и ее администрации", — заявил страны Хосе Рауль Мулино.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=niSC-iVFZhA
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