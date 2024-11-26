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Называют детей и водку: как россияне радуются новым испытаниям баллистики «Орешник»

В России не скрывают радости, что оккупанты испытывают в Украине новое баллистическое оружие

сегодня, 07:28
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Недилько Ксения

Семья из Татарстана готова назвать своего 15-го ребенка "Орешник" в честь баллистической ракеты. Об этом глава семейства Владимир Сухов рассказал российскому изданию "Газета.ру". Ранее он назвал свою дочь Россией-Святосией-Святороссией.

Называют детей и водку: как россияне радуются новым испытаниям баллистики «Орешник»

Семья, назвавшая ребенка Орешник. Фото: РосСМИ

"Конечно, мы не собираемся останавливаться на многодетной счастливой рождаемости любимых, здоровых, сильных, добрых, мудрых детей в нашей дружной семье. А что касается нашего защитника "Орешника", мы не против и Орешницы, и Путника, Путницы, Спутника, Спутницы во имя и во славу защиты планеты, земли Российской Федерации. Нашей великой и могущественной страны России, нашего народа российского, наших победоносных воинов, нашего великого главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Во имя спасения планеты. Быть добру", — сказал Сухов.

В семье сейчас 14 детей.

Кроме того, как сообщает издание "ASTRA", в Роспатент подали заявку на регистрацию алкогольного бренда "Орешник" — в честь новой российской баллистической ракеты, которую на прошлой неделе презентовал диктатор Путин, и которой ударили по заводу в Днепре. Заявителем на регистрацию бренда указан некий Максим Гончарук.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Россия прорабатывает механизмы оповещения украинцев о новых ударах баллистики Российские военные проработают механизмы оповещения гражданского населения Украины в случае планов новых ударов баллистическими ракетами. Об этом заявил спикер диктатора Путина Дмитрий Песков, сообщает пропагандистское издание РИА-новости. Песков прокомментировал удар по Украине новой баллистической ракетой и обращение Путина.

"Основной посыл заявления Путина в том, что безрассудные решения Запада по поставкам ракет в Украину не могут остаться без ответа", — заявил Песков. Он отметил, что Россия продемонстрировала свои возможности ответа на действия Запада, используя баллистические ракеты.



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