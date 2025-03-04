Названы условия, на которых Украина подпишет мирное соглашение

Соединенные Штаты Америки прекратили оказание помощи Украине в войне против России. Накануне западные медиа сообщали, что администрация Трампа прекратила финансирование продаж нового оружия Украине и по состоянию на вечер 3 марта (по киевскому времени) рассматривала возможность замораживания поставок оружия из запасов США. Издание со ссылкой на информацию от действующих и бывших чиновников США отметили, что эти шаги угрожают способности Киева вести борьбу против российских войск в критический момент.

Фото портал "Комментарии"

В Кабмине признали, что Украина нуждается в помощи США как одного из крупнейших партнеров и работает над дальнейшим получением помощи. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции рассказал о дальнейших планах по сотрудничеству с Америкой.

"Сегодня Украина абсолютно твердо настроена продолжить сотрудничество с США. И уверен, что поддержка от США, как от мирового лидера, одного из самых больших наших партнеров, который нас поддерживал в течение трех лет, будет продолжаться. Мы ищем возможности прагматичной кооперации, основываясь на экономических, в частности, и соглашении о совместном создании инвестиционного фонда. В Украине мы готовы ее подписывать, будем двигаться в этом направлении”, — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, правительство работает и с Конгрессом, и с администрацией Трампа, чтобы американская поддержка продолжалась вплоть до полного достижения мирного соглашения.

"Но я отмечу — (соглашения — ред.) на условиях Украины, как страны-жертвы", — уточнил премьер.

Напомним, что Денис Шмыгаль, как писал портал "Комментарии", не рассматривает "план Б" без средств от США и ЕС.



