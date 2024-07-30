Названы три ключевых вопроса, которые Украина и РФ будут обсуждать во время переговоров

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Ткачик Олеся
Переговоры между Украиной и Россией обсуждают уже около полугода, однако РФ пока не готова к справедливому миру, а Украина отказывается вести диалог на условиях Москвы, об этом в интервью "Главреду" сказал доктор политических наук и эксперт Максим Розумный.
Переговоры Украины и РФ
При этом эксперт предположил, что может стать предметом обсуждения, когда обе стороны сядут за стол переговоров.
По его мнению, первым пунктом будут идти территориальные вопросы и расположение новой линии разграничения. По его словам, с нового кремлевский диктатор Владимир Путин требует Запорожскую и Херсонскую области, хотя они не полностью под контролем России. В свою очередь Украина настаивает на возвращении к границам 1991 года, включая территории, которые были под контролем Киева в начале 2014 года. Однако западные партнеры Украины считают, что решение вопроса возможно из-за возвращения к линии по состоянию на 23 февраля 2022 года.
Вторым пунктом станет членство Украины в ЕС и НАТО. Розумный считает этот вопрос самым легким, поскольку, несмотря на публичную риторику многих мировых лидеров, принятие Украины в ЕС или НАТО в ближайшее время не планируется. При этом, по его словам, Украина вряд ли откажется от евроатлантического курса, однако западные партнеры могут пообещать России, что Киев в свои блоки не будут приниматься.
Третьим пунктом будут санкции против России. Это, говорит эксперт, важнейший фактор для обеих сторон, поэтому Киев и Москва не могут договориться о замораживании конфликта, поскольку РФ шантажирует Запад.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украину подталкивают к переговорам с РФ.
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