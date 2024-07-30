logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Названы три ключевых вопроса, которые Украина и РФ будут обсуждать во время переговоров
commentss НОВОСТИ Все новости

Названы три ключевых вопроса, которые Украина и РФ будут обсуждать во время переговоров

Если между Украиной и РФ будут переговоры, то на них будут обсуждаться не только территориальные вопросы

сегодня, 16:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Переговоры между Украиной и Россией обсуждают уже около полугода, однако РФ пока не готова к справедливому миру, а Украина отказывается вести диалог на условиях Москвы, об этом в интервью "Главреду" сказал доктор политических наук и эксперт Максим Розумный.

Названы три ключевых вопроса, которые Украина и РФ будут обсуждать во время переговоров

Переговоры Украины и РФ

При этом эксперт предположил, что может стать предметом обсуждения, когда обе стороны сядут за стол переговоров.

По его мнению, первым пунктом будут идти территориальные вопросы и расположение новой линии разграничения. По его словам, с нового кремлевский диктатор Владимир Путин требует Запорожскую и Херсонскую области, хотя они не полностью под контролем России. В свою очередь Украина настаивает на возвращении к границам 1991 года, включая территории, которые были под контролем Киева в начале 2014 года. Однако западные партнеры Украины считают, что решение вопроса возможно из-за возвращения к линии по состоянию на 23 февраля 2022 года.

"Вопрос территорий очень важен для нас – это наши земли. Впрочем, я не думаю, что он настолько принципиален, потому что Украина и Россия вряд ли дадут официальное согласие на территориальные разграничения. Ни Киев, ни Москва не будут признавать принадлежность противоположной стороне каких-либо территорий", — сказал Розумный.

Вторым пунктом станет членство Украины в ЕС и НАТО. Розумный считает этот вопрос самым легким, поскольку, несмотря на публичную риторику многих мировых лидеров, принятие Украины в ЕС или НАТО в ближайшее время не планируется. При этом, по его словам, Украина вряд ли откажется от евроатлантического курса, однако западные партнеры могут пообещать России, что Киев в свои блоки не будут приниматься.

Третьим пунктом будут санкции против России. Это, говорит эксперт, важнейший фактор для обеих сторон, поэтому Киев и Москва не могут договориться о замораживании конфликта, поскольку РФ шантажирует Запад.

"Москва грозит дальнейшей эскалацией войны в случае, если не будут отменены санкционные ограничения. Вопрос санкций против РФ важен и для нас: мы можем выйти из войны, не контролируя определенные территории и не получив членство в НАТО, но нам важно, чтобы даже после заморозки войны Россия продолжала ослабевать. Чтобы она приходила в упадок и не смогла восстановиться", — заявил Розумный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украину подталкивают к переговорам с РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://glavred.net/ukraine/novaya-liniya-razgranicheniya-chto-stanet-predmetom-peregovorov-s-rf-rozumnyy-10584485.html?_gl=1*iauqfc*_ga*MTY5NzA0MTU5MS4xNzIwMTc0MzIw*_ga_GTZ11TXQEP*MTcyMjM0NDg2OC43MjEuMS4xNzIyMzQ0ODY5LjU5LjAuMA..*_ga_XPHWQKG4FQ*MTcyMjM0ND
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости