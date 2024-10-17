Названы территории, которые россияне хотят захватить до начала выборов в США

Враг сейчас проводит большую перегруппировку на Кураховском направлении и планирует их завершить к началу 20-х чисел октября, рассказывает военкор Богдан Мирошников. При этом, добавляет он, те же процессы на Покровском направлении уже почти завершены.

Бои в Донецкой области

"Очевидно, что в преддверии выборов в США оккупант захочет захватить как можно больше. В зоне особого внимания – Селидово, Курахово, Мирноград, Торецк, Часик и район Богоявленки. Ну и конечно, все окрестные села, потому что у них и идет главная борьба", — говорит Мирошников.

По его словам, вероятно, к этому времени придутся удары по энергоинфраструктуре и портам в Черном море и на Дунае с одновременным началом блокады на польской границе.

"Мы же не живем иллюзиями относительно того, кто был спонсором блокады польской границы сезона 2023-24, не правда ли? В целом эти дни на фронте могут стать самыми сложными за последние месяцы", — отметил Мирошников.

При этом он подчеркнул, что продвижение окупантов в Вишневое, что на западной окраине Селидового, становится угрожающим. По его словам, движение врага происходит вдоль железной дороги от Цукуриного к северу. Также враг накапливает свои силы в украинском.

Кроме того, говорит эксперт, есть движение со стороны Новогродовки на юго-запад. Конечная цель – выйти на перекресток дорог Селидово-Покровск и Покровск-Карловка-Донецк.

"Очевидно, что оккупант синхронизирует действия обеих ударных группировок, которые должны встретиться как раз примерно в районе того же перекрестка. Враг делает ставку именно на охват Селидового с последующим окружением, минимально связываясь с боями в самом городе", — говорит Мирошников.

По его информации, сейчас в Вишневое доходят разве что вражеские ДРГ, с которыми наши ребята пока справляются. При этом он добавил, что со стороны Новогродовки движение окупантов тормозится контролем с нашей стороны поселковского террикона и многоэтажной застройкой на севере города.

"Но дело в том, что расстояния от вышеупомянутых точек невелики, поэтому 1-2 успешных прорыва нашей обороны – и ситуация может стать критической. Селидово сейчас должно быть в зоне повышенного внимания для всех", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , действительно ли оккупанты взяли Селидово в полуокружение.



