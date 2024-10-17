Названы территории, которые россияне хотят захватить до начала выборов в США

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Ткачик Олеся
Враг сейчас проводит большую перегруппировку на Кураховском направлении и планирует их завершить к началу 20-х чисел октября, рассказывает военкор Богдан Мирошников. При этом, добавляет он, те же процессы на Покровском направлении уже почти завершены.
Бои в Донецкой области
По его словам, вероятно, к этому времени придутся удары по энергоинфраструктуре и портам в Черном море и на Дунае с одновременным началом блокады на польской границе.
При этом он подчеркнул, что продвижение окупантов в Вишневое, что на западной окраине Селидового, становится угрожающим. По его словам, движение врага происходит вдоль железной дороги от Цукуриного к северу. Также враг накапливает свои силы в украинском.
Кроме того, говорит эксперт, есть движение со стороны Новогродовки на юго-запад. Конечная цель – выйти на перекресток дорог Селидово-Покровск и Покровск-Карловка-Донецк.
По его информации, сейчас в Вишневое доходят разве что вражеские ДРГ, с которыми наши ребята пока справляются. При этом он добавил, что со стороны Новогродовки движение окупантов тормозится контролем с нашей стороны поселковского террикона и многоэтажной застройкой на севере города.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , действительно ли оккупанты взяли Селидово в полуокружение.
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