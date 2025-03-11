Названы территориальные уступки, на которые может согласиться Украина

Сегодня, 11 марта, в Саудовской Аравии должны пройти переговоры между США и Украиной. Как отмечает политолог Владимир Фесенко, есть риски мощного давления на Украину со стороны США по поводу односторонних уступок, в том числе и территориальных, в сторону России.

Переговоры о мире

При этом политолог добавил, что заявления и госсекретаря США Марко Рубио и некоторых других официальных лиц США не дают повода к оптимизму. Впрочем, по его словам, все же необходимо выяснить, что подразумевается под территориальными уступками.

"Если речь идет только о готовности о прекращении огня по линии фронта, и о том, что территории, уже оккупированные Россией, останутся де-факто под ее контролем, то это неизбежная и вполне приемлемая уступка с нашей стороны. Это самое маленькое зло, которое возможно в нынешних условиях. Другое дело, если американцы потребуют от нас юридического признания российского статуса над теми украинскими территориями, которые РФ аннексировала. Это для нас будет категорически неприемлемо", – отметил политолог.

Фесенко предположил, что, вероятно, американцы в Саудовской Аравии будут тестировать готовность Киева к уступкам.

"Если мы уже сейчас согласимся на односторонние уступки, ради вероятной нормализации отношений с США когда-нибудь в будущем, то в ответ мы не получим ничего, ни оружия, ни гарантий безопасности, ничего кроме новых ультиматумов в нашу сторону", – убежден эксперт.

С другой стороны, добавляет политолог, не в интересах Украины идти на конфронтацию из США и предъявлять им встречные требования. По его словам, тактическая цель Украины на этих переговорах продемонстрировать готовность к мирным переговорам и прекращению огня, чтобы сохранить и возможность прекращения войны, и хотя бы частичную вероятность возобновления поставок американского оружия в Украину и предоставления спутниковой и разведывательной информации.

"В этом контексте я очень осторожно отношусь к предложениям по промежуточному перемирию на месяц с прекращением боевых действий в воздухе, на море и по ударам по энергетическим объектам. Если это сугубо тактический вариант для демонстрации наших мирных намерений, то хорошо. Хотя у меня есть большие сомнения в реалистичности этого сценария. Главное, по моему мнению, не выступать категорически против идеи прекращения огня на суше", — говорит Фесенко.

По его словам, пока американцы поддерживают идею прекращения огня, а россияне выступают против этой идеи, нам нужно поддерживать позицию американцев, а не выдвигать очередные возражения и предварительные условия.

"Поэтому, по моему мнению, на переговорах в Саудовской Аравии нам следует поддерживать сценарий полного прекращения огня, в том числе и на суше, но без обсуждения односторонних политических уступок в сторону России. Параллельно следует выступать за скорейшее начало прямых официальных мирных переговоров с Россией. Это будет демонстрация нашей готовности к миру, но не на любых условиях и чтобы это были официальные мирные переговоры, а не кулуарные договорняки российских и американских переговорщиков без нашего участия", — отметил Фесенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какие российские требования может продвигать Трамп на переговорах.



