Названы приграничные области, где у Украины нет достаточно сил для сдерживания РФ

В Сумской области российские диверсионно-разведывательные группы пытались прорваться севернее украинского плацдарма в Курской области. Однако их наступление было быстро остановлено, сообщил военный эксперт Павел Лакийчук.

Война в Украине

"Есть попытка вклинивания сил противника севернее нашего плацдарма на Курщине, как раз с целью перерезать логистику Сил обороны Украины. Далеко они пройти не смогли, были остановлены", — отметил Лакийчук.

По его словам, такая тактика враждебных ДРГ не нова.

"Нужно понимать, что и на Сумщине, и на Харьковщине, и на Черниговщине мы, по сути, не имеем линии государственной границы с противником. Это фактически линия фронта. Пограничники выполняют функцию сил прикрытия государственной границы, за ними следует первая линия обороны. Реденько и, к сожалению, на менее опасных участках, на мой взгляд, у нас недостаточно сил для сдерживания группировок противника”, — сказал эксперт.

Лакийчук также напомнил, что российские ДРГ регулярно проникают в приграничные районы, чтобы дестабилизировать ситуацию.

По его словам, в 2023 и сейчас, в 2024, на Сумщине и частично на Черниговщине фиксируется деятельность диверсионно-разведывательных групп в радиусе до 30 км от границы. Это часть их стратегии по расшатыванию обстановки, добавил эксперт.

Лакийчук добавил, что в тех направлениях, где украинские войска ведут контрнаступательные действия, главной целью таких групп является нарушение логистики и коммуникаций, что усложняет поставки подразделений ВСУ, ослабляет оборону и способствует попыткам противника нанести поражение.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что происходит в Сумской и Курской областях.



