Названы приграничные области, где у Украины нет достаточно сил для сдерживания РФ

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Ткачик Олеся
В Сумской области российские диверсионно-разведывательные группы пытались прорваться севернее украинского плацдарма в Курской области. Однако их наступление было быстро остановлено, сообщил военный эксперт Павел Лакийчук.
Война в Украине
По его словам, такая тактика враждебных ДРГ не нова.
Лакийчук также напомнил, что российские ДРГ регулярно проникают в приграничные районы, чтобы дестабилизировать ситуацию.
По его словам, в 2023 и сейчас, в 2024, на Сумщине и частично на Черниговщине фиксируется деятельность диверсионно-разведывательных групп в радиусе до 30 км от границы. Это часть их стратегии по расшатыванию обстановки, добавил эксперт.
Лакийчук добавил, что в тех направлениях, где украинские войска ведут контрнаступательные действия, главной целью таких групп является нарушение логистики и коммуникаций, что усложняет поставки подразделений ВСУ, ослабляет оборону и способствует попыткам противника нанести поражение.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что происходит в Сумской и Курской областях.
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