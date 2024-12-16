Для Украины 2024 год стал годом обороны и закапывания с отдельными операциями локального характера типа Курска, считает военный, политолог Виктор Андрусив. По его словам, никаких предпосылок завершения войны не наступило.

Война в Украине

"Мобилизация действительно стала важным вопросом, и к сожалению, показало довольно низкий результат. Правительство разваливается вместе с плохим управлением тылом и никаких системных изменений там не произошло. F16 полетели, но никакого влияния на боевые действия не оказали. Но вместе с этим не произошло никакой большой катастрофы", – говорит эксперт.

По его словам, в США на выборах победил Дональд Трамп, а Джо Байден был "хромой уткой" круглый год, и военная помощь Запада была вялая и неэффективная.

Да, говорит Андрусив, Украина таки получили разрешение бить ATACMS, но как всегда очень поздно, во время контрнаступления ВСУ могли добиться значительно больших успехов. Санкции имели свое влияние, но очень ограничены. Китай и Индия продолжали свою политику тихой поддержки РФ, добавил эксперт.

"В общем, год для нас был очень сложным. Думаю, что он был самым тяжелым за все годы войны. Запад провалил помощь нам, и это стоило нам великого героизма. В марте – апреле настолько не было снарядов, что ребята делали сумки с напалмом, подвозили их к позициям орков и забрасывали вручную. Вместе с тем, мы умудрились настолько развалить свое управление тылом и войсками, что повлекло за собой очень значительные потери в территории и воинах", — говорит Андрусив.

По его словам, учитывая все, что происходило и в каких условиях выстояла Украина, есть только одно объяснение – Украине помогают высшие силы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что между Трампом и Путиным могла состояться тайная встреча.



