Названы причины, почему в течение года Украина потеряла много территорий и людей

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Ткачик Олеся
Для Украины 2024 год стал годом обороны и закапывания с отдельными операциями локального характера типа Курска, считает военный, политолог Виктор Андрусив. По его словам, никаких предпосылок завершения войны не наступило.
Война в Украине
По его словам, в США на выборах победил Дональд Трамп, а Джо Байден был "хромой уткой" круглый год, и военная помощь Запада была вялая и неэффективная.
Да, говорит Андрусив, Украина таки получили разрешение бить ATACMS, но как всегда очень поздно, во время контрнаступления ВСУ могли добиться значительно больших успехов. Санкции имели свое влияние, но очень ограничены. Китай и Индия продолжали свою политику тихой поддержки РФ, добавил эксперт.
По его словам, учитывая все, что происходило и в каких условиях выстояла Украина, есть только одно объяснение – Украине помогают высшие силы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что между Трампом и Путиным могла состояться тайная встреча.
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