Названы планы США и РФ на переговорах: что хотят сделать с Украиной и Европой

Команда Дональда Трампа выполняет повестку дня кремлевского диктатора Владимира Путина, которую он объявил в выступлении в Мюнхене 18 лет назад, в 2007 году, отметил политолог Владимир Горбач.

США и РФ

Он напомнил мюнхенскую речь диктатора, в которой он говорил о мультиполярности, новой системе коллективной безопасности в Европе без НАТО, но с РФ, "традиционные ценности" и другие проявления российского ресентимента и стремление к реваншу за проигранную Холодную войну. По его словам, Европа слушала речи, но не реагировала на сказанное должным образом и теперь очутилась перед настоящим экзистенциальным вызовом. И она, и Украина оказались между двумя угрозами: Путина с востока и Трампа с запада.

Именно поэтому Горбач предполагает, что может произойти несколько сценариев. В частности, сценарий США состоит в том, что Европа ускоренно "американизируется", европейские нации "трампизируются" – к власти приходят правые популисты. Первая остановка – выборы в Германии 23 февраля.

"С правопопулистскими режимами в странах-членах Евросоюз структурно деградирует – останется только общий рынок, да и то вряд ли. Как регулятор рынков ЕС прекратит свое функционирование в радость Маска и других техногигантов. Их больше никто не будет штрафовать, не облагаться налогами, не будет ограничивать монополии и вообще не будет регулировать", – говорит Горбач.

Согласно этому плану, западные, богатые нации Европы останутся под покровительством США, а бедные нации Восточной Европы как экономический балласт снова попадут в зону влияния Москвы.

Кроме того, говорит Горбач, есть сценарий России. Согласно ему, прямые контакты и переговоры с Трампом – это новая перезагрузка, отмена санкций и полное возобновление отношений с Вашингтоном. Разделение сфер интересов в Европе и мире, игра в баланс сил между США и КНР, где РФ будет балансиром. По этому плану будет игнорирование интересов ЕС и Великобритании и их маргинализация. Демонтаж ЕС и НАТО. И открытие перспективы применения силы в Центральной Европе.

Впрочем, свой сценарий есть и у Европы. Она хочет попытаться провести коллективную мобилизацию всех здоровых внутренних сил Европы.

Что касается плана Украины, говорит Горбач, то она не пойдет на капитуляцию перед Путиным или Трампом, если будет надежда на помощь ЕС.

"Если на переговоры с РФ и США Украина придет с представителем ЕС (хотя бы в качестве свидетеля переговоров) развитие событий пойдет по нашему европейскому плану и все предыдущие сценарии обнулятся", — отметил Горбач.

Впрочем, по его словам, есть еще один игрок, от которого будет зависеть баланс сил на планете, способный поломать все эти сценарии и речь идет о Китае.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , кто может помочь Украине на переговорах.



