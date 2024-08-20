Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщил, что российские войска придерживаются стратегии превосходства в живой силе и технике. Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

Оккупанты

Згурец отметил, что ситуация на Покровском направлении частично обострилась из-за потери села Очеретино, которое должно было оставаться под контролем украинских сил. Утрата этого важного пункта позволила российским войскам продвинуться на Покровском направлении. Похожая ситуация наблюдалась и в направлении Нью-Йорка, где ротация украинских бригад, вызванная относительным затишьем на этом участке, позволила врагу активизировать свои действия.

Ситуация на Покровском направлении частично была вызвана тем, что мы странным образом потеряли Очеретино. Этот участок обороны должен был держаться долго и стабильно. Почему так вышло? Многие факторы можно анализировать, но потеря Очеретиного дала возможность россиянам продвигаться на Покровском направлении. Так же, как мы говорили о Нью-Йорке. Ротацию наших бригад вблизи Нью-Йорка, поскольку это направление было спокойно, враг использовал для активного продвижения на этом участке", — отметил Згурец.

Военный эксперт подчеркнул, что война непредсказуема, но учет различных факторов позволяет каждой стороне использовать возможности для продвижения или проведения наступательных операций. Згурец выразил надежду, что военное руководство Украины сможет лучше оценивать ситуацию на фронте и снизить количество ошибок, что будет способствовать улучшению ситуации на линии столкновения.

В то же время, Згурец обратил внимание на то, что противник продолжает придерживаться своей стратегии, медленно прорезая украинскую оборону благодаря численному преимуществу в живой силе и технике. Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк сообщил, что в начале года российские силы на территории Украины насчитывали 400 тысяч военных, сейчас эта цифра выросла до 600 тысяч, а к концу года может достигнуть 800 тысяч. Это свидетельствует о том, что Россия продолжает наращивать свои силы, в то время как украинская мобилизация не дает ожидаемых результатов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские военные по непонятным причинам потеряли Очеретино.



