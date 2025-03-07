Названы области Украины, которые РФ атакует ракетами во время следующего обстрела

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Кречмаровская Наталия
В ночь на пятницу, 7 марта, российские войска устроили очередной массированный обстрел территории Украины. В Воздушных силах ВС Украины сообщили, что российские оккупанты совершили комбинированный удар ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры. Основной акцент удара – по объектам газодобывающей промышленности Украины.
Фото портал "Комментарии"
Однако Россия уже начала подготовку к новой воздушной атаке. На платформе Tracking сообщили, что перед ракетной атакой РФ была осуществлена разведка объектов, по которым сегодня был нанесен удар.
Также отмечается, что утром на авиабазу "Энгельс-2" совершил посадку транспортный самолет Ил-76, предположительно доставивший новую партию ракет Х-101/555 для Ту-95МС.
Напомним, что портал "Комментарии" писал в четверг об угрозе массированного удара. Отмечалось, что в акваторию Черного моря вышли три ракетоносителя, общий залп — 16 ракет типа "Калибр".
По состоянию на 5 марта, было известно о 5-х бортах Ту-95МС, снаряженных крылатыми ракетами Х-101/555 и находящихся на АБ "Оленья". Сообщалось, что общее количество Ту-95МС на территории Украины по состоянию на 05.03 без изменений и составляло 15 единиц:
"Оленья" — 9х Ту-95МС,
"Энгельс-2" — 3х Ту-95МС,
"Дягилево" — 3х Ту-95МС.
В четверг, 6 марта, была осуществлена передислокация еще 2-х Ту-95МС на авиабазу "Оленья". Отмечалось, что по состоянию на 12:30 на данной авиабазе находится 11 бортов Ту-95МС.
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