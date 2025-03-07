Названы области Украины, которые РФ атакует ракетами во время следующего обстрела

В ночь на пятницу, 7 марта, российские войска устроили очередной массированный обстрел территории Украины. В Воздушных силах ВС Украины сообщили, что российские оккупанты совершили комбинированный удар ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры. Основной акцент удара – по объектам газодобывающей промышленности Украины.

Фото портал "Комментарии"

Однако Россия уже начала подготовку к новой воздушной атаке. На платформе Tracking сообщили, что перед ракетной атакой РФ была осуществлена разведка объектов, по которым сегодня был нанесен удар.

“Утром осуществлена разведка по местам, которые были атакованы. Известно, что осуществляется разведка объектов в Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областях, что может свидетельствовать о планировании дальнейших атак”, — предупредили аналитики платформы.

Также отмечается, что утром на авиабазу "Энгельс-2" совершил посадку транспортный самолет Ил-76, предположительно доставивший новую партию ракет Х-101/555 для Ту-95МС.

Напомним, что портал "Комментарии" писал в четверг об угрозе массированного удара. Отмечалось, что в акваторию Черного моря вышли три ракетоносителя, общий залп — 16 ракет типа "Калибр".

По состоянию на 5 марта, было известно о 5-х бортах Ту-95МС, снаряженных крылатыми ракетами Х-101/555 и находящихся на АБ "Оленья". Сообщалось, что общее количество Ту-95МС на территории Украины по состоянию на 05.03 без изменений и составляло 15 единиц:

"Оленья" — 9х Ту-95МС,

"Энгельс-2" — 3х Ту-95МС,

"Дягилево" — 3х Ту-95МС.

В четверг, 6 марта, была осуществлена передислокация еще 2-х Ту-95МС на авиабазу "Оленья". Отмечалось, что по состоянию на 12:30 на данной авиабазе находится 11 бортов Ту-95МС.



