Названы настоящие цели Сил обороны, которые пошли в наступление на Курщине

Вооруженные силы Украины активизировали наступательные действия на территории Курской области России, совершив атаки по нескольким направлениям. Эта операция имеет как политическое, так и военное значение, ведь Украина частично перенесла войну на территорию государства-агрессора, расширяя его масштабы, отметил в интервью 24 каналу советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что эти действия позволяют снизить количество российских военных, которые могли бы быть задействованы в боях на востоке Украины. В то же время, этот процесс требует времени.

Бои в Курской области

При этом Подоляк отметил, что активизация Сил обороны в Курской области преследует не только военные, но и политические цели. По его словам, Украина демонстрирует, что даже в условиях дефицита ресурсов способна масштабировать войну на территории России. Более того, добавил советник главы Офиса президента, украинские силы не только наносят удары вглубь территории противника, но и проводят сухопутные операции.

Подобные действия, подчеркнул Подоляк, также формируют новые социальные настроения среди россиян, ведь страна-агрессор оказывается под угрозой на собственной территории. Россия вынуждена усиливать оборонительные рубежи и опрокидывать часть своих войск для защиты Курской области.

России придется увеличивать оборонную линию на своей территории, отводить туда определенные свои части. Это небыстрый процесс, мы говорили об этом в начале Курской операции. Однако россияне уже сосредоточили на Курском направлении огромную кучу своих солдат", — подчеркнул Подоляк.

Известно, что для обороны Курской области Кремль привлек даже иностранный контингент, в том числе войска из Северной Кореи, уже участвующие в боевых действиях.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что операция Вооруженных сил Украины в Курской области уже существенно повлияла на расстановку сил на фронте, заставив Россию перебросить из Украины около 140-150 тысяч военных.



