Названы минимальные условия Украины для переговоров с Россией

После победы Дональда Трампа на выборах в США некоторые мировые лидеры активно начали говорить о возможности переговоров между Украиной и Россией для окончания войны. Портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Active Group выяснил минимальные условия украинцев, при которых они согласны, чтобы Украина начала мирные переговоры с РФ.

Переговоры Украины и России

Согласно опросам Active Group, треть украинцев считает, что минимальные условия, при которых Украина должна идти на переговоры с Россией, должны состояться при остановке боевых действий. А каждый пятый респондент избрал вариант переговоров при выходе российских войск на линию до 24 февраля 2022 года.

Минимальные условия при которых украинцы согласны идти на мирные переговоры с Россией:

— При остановке боевых действий — 29,2% (+19,2 по сравнению с результатами опроса прошлого года)

— При уходе войск РФ на линию до 24 февраля 2022 года — 20,5% (+5,9)

— Без условий, как можно скорее – 15,8% (+11,2)

— При уходе российских войск и выплаты компенсаций – 15,6% (-10,8)

— При уходе российских войск на границы 1991 года – 10,6% (-22,3)

— При уходе войск РФ со всей территории Украины, кроме Крыма – 4,2% (-1,2)

— Затруднились ответить – 4% (-2,7)

Таким образом, по сравнению с опросом прошлого года больше всего уменьшилась доля тех, кто считает, что минимальные условия для начала переговоров должны быть при уходе армии РФ на границы 1991 года. В то время как наибольший прирост наблюдается в варианте переговоров с Россией при остановке боевых действий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле назвали условия Путина для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Медведев озвучил одно из условий России по войне в Украине. По его словам, они будут иметь неприятные последствия для Трампа.