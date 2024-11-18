Названы минимальные условия Украины для переговоров с Россией

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Slava Kot
После победы Дональда Трампа на выборах в США некоторые мировые лидеры активно начали говорить о возможности переговоров между Украиной и Россией для окончания войны. Портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Active Group выяснил минимальные условия украинцев, при которых они согласны, чтобы Украина начала мирные переговоры с РФ.
Переговоры Украины и России
Согласно опросам Active Group, треть украинцев считает, что минимальные условия, при которых Украина должна идти на переговоры с Россией, должны состояться при остановке боевых действий. А каждый пятый респондент избрал вариант переговоров при выходе российских войск на линию до 24 февраля 2022 года.
Минимальные условия при которых украинцы согласны идти на мирные переговоры с Россией:
Таким образом, по сравнению с опросом прошлого года больше всего уменьшилась доля тех, кто считает, что минимальные условия для начала переговоров должны быть при уходе армии РФ на границы 1991 года. В то время как наибольший прирост наблюдается в варианте переговоров с Россией при остановке боевых действий.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле назвали условия Путина для окончания войны в Украине.
Также "Комментарии" писали, что Медведев озвучил одно из условий России по войне в Украине. По его словам, они будут иметь неприятные последствия для Трампа.
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