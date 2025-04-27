Названы месяц, когда Трамп заставит Путина остановить боевые действия в Украине

Президент США Дональд Трамп вводит новое понятие "турман мирных переговоров", считает политический эксперт Александр Кочетков.

Трамп и Путин

По его словам, вокруг темы прекращения боевых действий в Украине царят выдумки и спланированные фейки, но общий фон — неадекватно бодрый: "все идет очень хорошо, в правильном направлении, удивительно быстро".

"Но когда будут реальные результаты, никто из информированных лиц рассказывать не хочет. Или не может", – отметил эксперт.

Кочетков подчеркнул, что пятнадцатиминутная встреча президента Владимира Зеленского с президентом Дональдом Трампом перед церемонией похорон Папы Римского — отличный пример мирного тумана. Типа, говорит эксперт, пообщались президенты без окружения 15 минут, и Белый Дом уже отчитывается, что отличная встреча состоялась.

На самом деле, подчеркивает эксперт, странного в этой встрече было только то, что Украина не отказывается от соглашения по полезным ископаемым. А вот у Штатов огромные сомнения в продолжении поддержки Украины.

"Если идти по сценарию нездорового оптимизма и верить Трампу, то прекращение боевых действий должно произойти где-то в середине лета. Если будем более реалистичным, то это накануне зимы. А хорошо осведомленные люди утверждают, что в этом году ждать прекращения боевых действий не нужно", – добавил Кочетков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ни один из сценариев участия США в урегулировании войны России против Украины не предполагает продолжения поддержки Украины со стороны США. Разворот на 180% администрации Трампа и курс на "дальнейшее усиление Украины, ослабление РФ" пока представить сложно. Как следствие, чем-то другим, кроме слова блеф, то, что пытается сейчас сделать администрация Трампа по отношению к нам, описать трудно.



