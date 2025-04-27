Названы месяц, когда Трамп заставит Путина остановить боевые действия в Украине

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Ткачик Олеся
Президент США Дональд Трамп вводит новое понятие "турман мирных переговоров", считает политический эксперт Александр Кочетков.
Трамп и Путин
По его словам, вокруг темы прекращения боевых действий в Украине царят выдумки и спланированные фейки, но общий фон — неадекватно бодрый: "все идет очень хорошо, в правильном направлении, удивительно быстро".
Кочетков подчеркнул, что пятнадцатиминутная встреча президента Владимира Зеленского с президентом Дональдом Трампом перед церемонией похорон Папы Римского — отличный пример мирного тумана. Типа, говорит эксперт, пообщались президенты без окружения 15 минут, и Белый Дом уже отчитывается, что отличная встреча состоялась.
На самом деле, подчеркивает эксперт, странного в этой встрече было только то, что Украина не отказывается от соглашения по полезным ископаемым. А вот у Штатов огромные сомнения в продолжении поддержки Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ни один из сценариев участия США в урегулировании войны России против Украины не предполагает продолжения поддержки Украины со стороны США. Разворот на 180% администрации Трампа и курс на "дальнейшее усиление Украины, ослабление РФ" пока представить сложно. Как следствие, чем-то другим, кроме слова блеф, то, что пытается сейчас сделать администрация Трампа по отношению к нам, описать трудно.
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