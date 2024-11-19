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Названы краткосрочные цели РФ в Украине: чего в первую очередь хочет добиться Путин

В долгосрочной перспективе Кремль стремится расколоть Европу и отделить ее от США

19 ноября 2024, 14:19
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Ткачик Олеся

Война, развязанная кремлевским диктатором Владимиром Путиным, продолжает оставаться кровопролитной и не теряет своей интенсивности. Кремлевский диктатор не отказывается от своих амбиций по отношению к Украине и стремится достичь политического контроля над ней. Более того, целью России остается и ослабление Европы, отметил в эфире 24 канала профессор политологии Сиракузского университета Брайан Тейлор. При этом он отметил, что Путин пытается ослабить влияние мировых лидеров и расколоть европейское единство.

Названы краткосрочные цели РФ в Украине: чего в первую очередь хочет добиться Путин

Владимир Путин

По словам Тейлора, в краткосрочной перспективе кремлевский режим сосредоточен на вытеснении Вооруженных сил Украины из Курской области и расширении контроля над Донецкой и Луганской областями.

"Оккупанты бросают в эти бои огромное количество войск, понеся значительные потери, однако штурмовые действия не прекращаются. Поэтому я и думаю, что на этом они сейчас сосредоточены больше всего", – подчеркнул профессор политологии.

Однако, по словам эксперта, эти цели лишь часть более масштабного плана.

"Он хочет разделенную Европу, которая будет отделена от Соединенных Штатов Америки. Это становится более вероятным, чем президентство Дональда Трампа", — высказался Брайан Тейлор.

По его мнению, Кремль пытается не только ослабить трансатлантические связи, но и создать внутренние разногласия между европейскими странами. Война в Украине стала серьезным вызовом для цивилизованного мира и сейчас Европа должна объединиться, чтобы взять на себя ведущую роль в поддержке Киева.

Что касается будущей политики США, Тейлор отметил, что пока неизвестно, будет ли Вашингтон продолжать оказывать ключевую военную помощь Украине, если Дональд Трамп вернется в президентское кресло.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Кремль хочет уничтожить всех украинцев.




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Источник: https://24tv.ua/putin-maye-plani-ne-lishe-ukrayinu-chomu-yomu-vazhlivo-rozkoloti_n2689031
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