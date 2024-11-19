Названы краткосрочные цели РФ в Украине: чего в первую очередь хочет добиться Путин

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Ткачик Олеся
Война, развязанная кремлевским диктатором Владимиром Путиным, продолжает оставаться кровопролитной и не теряет своей интенсивности. Кремлевский диктатор не отказывается от своих амбиций по отношению к Украине и стремится достичь политического контроля над ней. Более того, целью России остается и ослабление Европы, отметил в эфире 24 канала профессор политологии Сиракузского университета Брайан Тейлор. При этом он отметил, что Путин пытается ослабить влияние мировых лидеров и расколоть европейское единство.
Владимир Путин
По словам Тейлора, в краткосрочной перспективе кремлевский режим сосредоточен на вытеснении Вооруженных сил Украины из Курской области и расширении контроля над Донецкой и Луганской областями.
Однако, по словам эксперта, эти цели лишь часть более масштабного плана.
По его мнению, Кремль пытается не только ослабить трансатлантические связи, но и создать внутренние разногласия между европейскими странами. Война в Украине стала серьезным вызовом для цивилизованного мира и сейчас Европа должна объединиться, чтобы взять на себя ведущую роль в поддержке Киева.
Что касается будущей политики США, Тейлор отметил, что пока неизвестно, будет ли Вашингтон продолжать оказывать ключевую военную помощь Украине, если Дональд Трамп вернется в президентское кресло.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Кремль хочет уничтожить всех украинцев.
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