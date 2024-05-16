Названы факторы, свидетельствующие о том, что между Украиной и РФ готовят переговоры

Якобы госсекретарь США Энтони Блинкен приезжал в Украину, чтобы получить "принципиальное согласие" от руководителей Украины на проведение с Россией мирных переговоров. По мнению политолога Александра Кочеткова, вероятно, госсекретарь мотивировал руководство страны согласиться на такие переговоры поставками оружия и боеприпасов. Кроме того, может быть, США "полуразрешили" использовать это оружие для ударов по территории РФ.

Мирные переговоры

"Поскольку об этом пакете помощи информируют прессу, то такое согласие получено",

– отметил эксперт.

При этом Кочетков добавляет, что такие договоренности очень похожи на подход, ранее провозглашенный Дональдом Трампом. То есть, по его словам, похоже, что демократы лишают республиканцев их наработок.

Вместе с тем Кочетков обращает внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин собрался в Китай, чтобы выслушивать советы-приказы Си Дзиньпина, при этом перед визитом провозгласил, что РФ готова к миру, но ей нужны "гарантии безопасности".

"Это кремлевский фюрерок так называет согласие западных партнеров Украины пойти на прекращение огня без вывода оккупационных войск из Украины. Или хотя бы неполного вывода, с оставлением, как минимум, коридора в Крым по суше",

– подчеркнул эксперт.

По его словам, именно при таких условиях происходящие сейчас атаки российских войск становятся достаточно логичными — это усиление переговорной позиции, а цена там никогда никого не беспокоила.

Так же, добавляет эксперт, становится понятно промедление украинских властей с проведением массовой мобилизации — в случае прекращения боевых действий проводить ее будет гораздо легче, и недавние кадровые изменения в руководстве ВСУ тоже четко ложатся в этот переговорный пазл.

"Еще один элемент из него — странная смелость некоторых наших европейских партнеров по поводу ввода своих войск в Украину. Напомню, что вслед за Францией такую потенциальную готовность выразила Швеция. И Великобритания на что-то подобное намекает. Ну, если огонь на фронте прекратится, будет создана буферная зона, то ввод в нее войск из стран НАТО выглядит безопасным и поэтому достаточно вероятным", -

отметил Кочетков.

При этом эксперт обратил внимание на заявления официальных лиц Украины, например министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который намекнул, что от переговоров на определенных условиях никто не отказывался.

Впрочем, эксперт считает, что все эти действия не свидетельствуют о том, что мирные переговоры обязательно должны состояться. По его словам, речь идет только о вероятности, которая сейчас значительно усилилась.

"В любом случае, прекращение огня будет лишь паузой в войне, которую и мы, и недоимперия используют для усиления военного потенциала",

– добавил эксперт.

По его словам, если прекращение огня осенью все же произойдет, то это не будет ни предательством, ни победой.

Это будет объективная реальность, которую придется воспринимать. И разбираться, что и как делать дальше",

– подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин заявил , что РФ готова к переговорам.