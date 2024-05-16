Названы факторы, свидетельствующие о том, что между Украиной и РФ готовят переговоры

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Ткачик Олеся
Якобы госсекретарь США Энтони Блинкен приезжал в Украину, чтобы получить "принципиальное согласие" от руководителей Украины на проведение с Россией мирных переговоров. По мнению политолога Александра Кочеткова, вероятно, госсекретарь мотивировал руководство страны согласиться на такие переговоры поставками оружия и боеприпасов. Кроме того, может быть, США "полуразрешили" использовать это оружие для ударов по территории РФ.
Мирные переговоры
При этом Кочетков добавляет, что такие договоренности очень похожи на подход, ранее провозглашенный Дональдом Трампом. То есть, по его словам, похоже, что демократы лишают республиканцев их наработок.
Вместе с тем Кочетков обращает внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин собрался в Китай, чтобы выслушивать советы-приказы Си Дзиньпина, при этом перед визитом провозгласил, что РФ готова к миру, но ей нужны "гарантии безопасности".
По его словам, именно при таких условиях происходящие сейчас атаки российских войск становятся достаточно логичными — это усиление переговорной позиции, а цена там никогда никого не беспокоила.
Так же, добавляет эксперт, становится понятно промедление украинских властей с проведением массовой мобилизации — в случае прекращения боевых действий проводить ее будет гораздо легче, и недавние кадровые изменения в руководстве ВСУ тоже четко ложатся в этот переговорный пазл.
При этом эксперт обратил внимание на заявления официальных лиц Украины, например министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который намекнул, что от переговоров на определенных условиях никто не отказывался.
Впрочем, эксперт считает, что все эти действия не свидетельствуют о том, что мирные переговоры обязательно должны состояться. По его словам, речь идет только о вероятности, которая сейчас значительно усилилась.
По его словам, если прекращение огня осенью все же произойдет, то это не будет ни предательством, ни победой.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин заявил , что РФ готова к переговорам.
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