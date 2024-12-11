Названы два худших сценария завершения войны: Украина может перестать существовать

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Ткачик Олеся
Существуют два базовых сценария поражения Украины в войне: разгром и заморозка, считает политолог Виктор Андрусив. По его словам, первый сценарий понятен, он заключается в том, что российская армия прорывает фронт, берет ли украинские войска в окружение. Как следствие, говорит эксперт, Украина в таких условиях будет вынуждена идти на мирное соглашение.
Переговоры Украины и РФ
Впрочем, по его словам, этот сценарий не завершит войну, ведь организованные военные группы перейдут к терроризму и повстанческим действиям против полиции и официальных властей.
При этом, по его мнению, заморозка может оказаться другим сценарием поражения. Как говорит эксперт, ключевым в этом сценарии является то, что заморозка не является завершением войны, а ее продолжением без горячей фазы. В этом сценарии возможно как поражение, так и победа. Логика поражения – это когда заморозка нас ослабляет, а врага нет, и логика победы – если ослабляется враг, подчеркнул эксперт.
Кроме того, он предупреждает, что после заморозки Украина пропадет с повестки дня Запада, а это значит, что помогать стране будут маленькими порциями, выставляя кучу условий. Также, говорит Андрусив, вступление в НАТО и ЕС останутся подвешенными. На этом фоне "адвокаты России" в виде Виктора Орбана или Роберта Фицо начнут активно топить за снятие санкций, и Путин начнет получать столь необходимый ему ресурс. В этих условиях Украина будет вынуждена провести выборы, а это чревато большим внутренним расколом и политическим противостоянием.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, на какой сценарий заморозки войны может согласиться Путин.
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