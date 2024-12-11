Названы два худших сценария завершения войны: Украина может перестать существовать

Существуют два базовых сценария поражения Украины в войне: разгром и заморозка, считает политолог Виктор Андрусив. По его словам, первый сценарий понятен, он заключается в том, что российская армия прорывает фронт, берет ли украинские войска в окружение. Как следствие, говорит эксперт, Украина в таких условиях будет вынуждена идти на мирное соглашение.

Переговоры Украины и РФ

"Это не будут условия Стамбула – это будет гораздо хуже. 4 области заберут, нам запретят иметь вооруженные силы (только полицию), заставят вернуть все памятники советского и российского периода, русскую закрепят как государственную, введут репарации для Донбасса, которые мы платим десятки лет. Скорее всего, потребуют выдать им наших командиров, которые были особенно успешны на фронте", — говорит Андрусив.

Впрочем, по его словам, этот сценарий не завершит войну, ведь организованные военные группы перейдут к терроризму и повстанческим действиям против полиции и официальных властей.

"На фоне этого хаоса Запад еще больше будет умывать руки и забирать рабочую силу. По факту, у нас будет "failed state", государство-пустышка. У нас будет преуспевать коррупция, торговля оружием, людьми и наркотой", — считает Андрусив.

При этом, по его мнению, заморозка может оказаться другим сценарием поражения. Как говорит эксперт, ключевым в этом сценарии является то, что заморозка не является завершением войны, а ее продолжением без горячей фазы. В этом сценарии возможно как поражение, так и победа. Логика поражения – это когда заморозка нас ослабляет, а врага нет, и логика победы – если ослабляется враг, подчеркнул эксперт.

"Заморозка – это сохранение линии фронта. Для нас это означает, что мы будем вынуждены продолжать удерживать огромные вооруженные силы для сдерживания врага. В какой-то степени мы уже все это проходили после Минска. Мы будем продолжать тратить значительные средства на оборону в условиях почти мертвой экономики. Миграция наберет еще больше оборотов, потому что удерживать силой людей в стране станет невозможно, а аргументов для ухода здесь будет очень мало", — говорит эксперт.

Кроме того, он предупреждает, что после заморозки Украина пропадет с повестки дня Запада, а это значит, что помогать стране будут маленькими порциями, выставляя кучу условий. Также, говорит Андрусив, вступление в НАТО и ЕС останутся подвешенными. На этом фоне "адвокаты России" в виде Виктора Орбана или Роберта Фицо начнут активно топить за снятие санкций, и Путин начнет получать столь необходимый ему ресурс. В этих условиях Украина будет вынуждена провести выборы, а это чревато большим внутренним расколом и политическим противостоянием.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, на какой сценарий заморозки войны может согласиться Путин.



