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Названо время подлета межконтинентальной ракеты "Рубеж" в областные центры Украины

Меньше времени на то, чтобы скрыться есть у жителей Харькова

сегодня, 18:34
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Амбарцумян Анна

Сегодня РФ впервые в истории использовала межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 Рубеж. Удар был нанесен по Днепру. По предварительным данным, эта ракета была выпущена с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области и долетела до Днепра, а это почти 1000 километров менее чем за 5 минут. За сколько времени ракета Рубеж может долететь до других областей Украины – в материале.

Названо время подлета межконтинентальной ракеты "Рубеж" в областные центры Украины

Ракета Рубеж. Фото из открытых источников

Время подлета в областные центры

Эксперты анализируют возможности ракеты и прогнозируют время подлета в другие областные центры Украины, учитывая ее высокую скорость.

  • Винница — 7:55 мин

  • Днепр — 5:00 мин

  • Житомир — 7:50 мин

  • Запорожье — 5:00 мин

  • Ивано-Франковск — 9:40 мин

  • Киев — 7:00 мин

  • Кропивницкий — 6:15 мин.

  • Луцк — 9:20 мин

  • Львов — 9:55 мин

  • Николаев — 6:40 мин

  • Одесса — 7:10 мин

  • Полтава — 5:15 мин

  • Ровно — 9:00 мин

  • Суммы — 5:20 мин

  • Тернополь — 9:20 мин.

  • Ужгород — 10:50 мин

  • Харьков — 4:30 мин

  • Херсон — 6:20 мин

  • Хмельницкий — 8:40 мин

  • Черкассы — 6:20 мин.

  • Черновцы — 9:10 мин

  • Чернигов — 6:50 мин

Названо время подлета межконтинентальной ракеты ”Рубеж” в областные центры Украины - фото 2

Характеристики ракеты

РС-26 "Рубеж" имеет значительную дальность и разрушительную мощность. Основные параметры:

  • Дальность: до 6000 км.

  • Точность: до 150м.

  • Стартовая масса: 50 т.

  • Масса боевой части: 1,2 т (эквивалент 3 ракетам "Искандер-М").

Также "Комментарии" писали, что Кремль устроил цирк с переписыванием ядерной стратегии и пусками ракетами "Рубеж" по нескольким причинам, считает руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей. По его словам, Россия создает нужный ей информационный фон. То есть, говорит эксперт, Кремлю нужно, чтобы именно их формулировки попали на полосы мировых медиа. После этого россияне хотят, чтобы началось их публичное обсуждение в экспертной среде.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему РФ ударила ракетой "Рубеж" именно по Днепру.



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