Названо условие, при котором саммит мира станет успешным для Украины

Неучастие Саудовской Аравии, как и Китая, в Глобальном саммите мира не является критическим для Украины, если в конференции в Швейцарии примет участие более 100 стран, считает политолог Владимир Фесенко.

Саммит мира

При этом эксперт отметил, что участие Саудовской Аравии в Глобальном саммите мира было бы желательным, тем более что она принимала участие в подготовительном процессе. Фесенко напомнил, что именно в Джидде в Саудовской Аравии при содействии саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана состоялась международная встреча, посвященная мирному завершению русско-украинской войны.

По словам политолога, ситуация с Саудовской Аравией во многом напоминает ситуацию с Китаем. Дело в том, говорит эксперт, что Саудовская Аравия, как и Китай и ряд других стран, например Бразилия, претендует на роль посредника. Однако такое отношение к мирным инициативам Украины заставляет менять отношение к этим странам. Они больше не воспринимаются Украиной как нейтральные, подчеркнул Фесенко.

По его словам, Украина будет воспринимать эти страны как партнеров России, которые поддерживают российскую позицию, это повлияет на дальнейшее отношение Украины к ним.

При этом Фесенко подчеркнул, что неучастие Саудовской Аравии и Китая не является критическим. По его словам, если в Саммите мира в Швейцарии примет участие более 100 стран, это будет большим успехом. Конечно, было бы лучше, если бы участие приняли Китай, Саудовская Аравия и другие страны. Но главное — обеспечить проведение мирной конференции с широким участием стран и высоким уровнем представительства, отметил эксперт.

Также, по его словам, важно, чтобы на саммите был принят итоговый документ, хотя бы частично поддерживавший формулу мира президента Зеленского. Это усилило бы переговорные позиции Украины в дальнейших мирных переговорах, подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что на саммит мира не приедет Байден, впрочем – это не критично для Украины.



