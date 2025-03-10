Названо условие, на которое россияне никогда не согласятся ради объявления перемирия

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Россия продолжает настаивать на своих условиях так называемого "мира", которые остаются неизменно циничными. В частности, Кремль категорически исключает возможность размещения войск НАТО в Украине, однако допускает присутствие военных контингентов нейтральных государств, в частности Китая. Как отметил в эфире 24 канала российский правозащитник Марк Фейгин, такая позиция выгодна именно Кремлю, ведь диктатор Владимир Путин никогда не согласится с пребыванием западного контингента в Украине.
Переговоры о мире
По его словам, подобные требования позволяют России в любой момент возобновить боевые действия. Однако ситуация кардинально меняется, если на линии разграничения будут присутствовать, например, британские или французские миротворцы. В таком случае Кремль побоится возобновлять войну, ведь это может повлечь за собой реакцию ядерных государств.
Вместе с тем, россиянин также подчеркнул, что прекращение огня является критически важным, поскольку дает шанс остановить гибель людей с обеих сторон. Однако для России это не имеет никакого значения. Западные страны прекрасно понимают, что Москва пренебрегает какими-либо договоренностями. Единственный способ заставить Кремль выполнять обязательства – это сила, в частности, присутствие международного военного контингента.
Впрочем, уверен Фейгин, в Кремле никогда не согласятся на такие условия, ведь их главная цель – не мир, а полный восторг Украины. Они хотят выиграть время, чтобы пополнить армию, отремонтировать технику и снова пойти в наступление, добавил он.
При этом, по его убеждению, Россия может согласиться только на так называемые нейтральные войска, в частности из Китая, стран Африки или Мьянмы. Однако такие условия неприемлемы для Украины и ее партнеров. Единственной реальной гарантией безопасности и предотвращения повторной войны является размещение войск НАТО на территории Украины, подытожил Фейгин.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , поедут ли россияне на этой неделе на переговоры в Саудовскую Аравию.
Новости