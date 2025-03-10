Названо условие, на которое россияне никогда не согласятся ради объявления перемирия

Россия продолжает настаивать на своих условиях так называемого "мира", которые остаются неизменно циничными. В частности, Кремль категорически исключает возможность размещения войск НАТО в Украине, однако допускает присутствие военных контингентов нейтральных государств, в частности Китая. Как отметил в эфире 24 канала российский правозащитник Марк Фейгин, такая позиция выгодна именно Кремлю, ведь диктатор Владимир Путин никогда не согласится с пребыванием западного контингента в Украине.

Переговоры о мире

По его словам, подобные требования позволяют России в любой момент возобновить боевые действия. Однако ситуация кардинально меняется, если на линии разграничения будут присутствовать, например, британские или французские миротворцы. В таком случае Кремль побоится возобновлять войну, ведь это может повлечь за собой реакцию ядерных государств.

"Понятно, что Китай не будет вмешиваться, это ему не нужно. Пекин уже отказался от ввода своих сил, поэтому все это игра. Почему вообще Москва должна определять состав войск на демилитаризованной зоне? – отметил Фейгин.

Вместе с тем, россиянин также подчеркнул, что прекращение огня является критически важным, поскольку дает шанс остановить гибель людей с обеих сторон. Однако для России это не имеет никакого значения. Западные страны прекрасно понимают, что Москва пренебрегает какими-либо договоренностями. Единственный способ заставить Кремль выполнять обязательства – это сила, в частности, присутствие международного военного контингента.

Впрочем, уверен Фейгин, в Кремле никогда не согласятся на такие условия, ведь их главная цель – не мир, а полный восторг Украины. Они хотят выиграть время, чтобы пополнить армию, отремонтировать технику и снова пойти в наступление, добавил он.

При этом, по его убеждению, Россия может согласиться только на так называемые нейтральные войска, в частности из Китая, стран Африки или Мьянмы. Однако такие условия неприемлемы для Украины и ее партнеров. Единственной реальной гарантией безопасности и предотвращения повторной войны является размещение войск НАТО на территории Украины, подытожил Фейгин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , поедут ли россияне на этой неделе на переговоры в Саудовскую Аравию.



