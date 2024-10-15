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Названо событие, которое станет сигналом о том, что Запад дожал Украине в вопросе переговоров с РФ

Если ВСУ в силу разных обстоятельств выйдут из Курской области, то это означает, что мирные переговоры с РФ могут начаться

сегодня, 16:49
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Ткачик Олеся

Агрессия России против Украины в 2025 году может кардинально измениться, в частности, из-за растущего давления западных стран на Украину относительно начала прямых переговоров с Москвой. Об этом в интервью "Главреду" рассказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Названо событие, которое станет сигналом о том, что Запад дожал Украине в вопросе переговоров с РФ

Переговоры Украины и РФ

Ступак отметил, что начало мирных переговоров может стать возможным в случае ухода украинских сил из Курской области, независимо от того, почему это может произойти — будь то из-за личного решения, сильного давления со стороны Запада или из-за военных обстоятельств.

"Если Украина, по разным причинам, выйдет из Курской области, могут начаться мирные переговоры. Мы сейчас не говорим о том, почему это может произойти: по личному желанию, после большой просьбы со стороны Запада или из-за того, что нас оттуда вытеснят. Нас подталкивают к переговорам, а к решению вопроса с Курщиной Россия за стол переговоров не сядет", — сказал Ступак.

При этом эксперт считает, что западные партнеры Украины подталкивают ее к переговорам не по враждебным намерениям, а из-за оценки ресурсов, имеющихся в наличии для длительного ведения войны.

По его словам, даже президент Чехии Петр Павел, известный своим дружеским отношением к Украине как военный, видит наши возможности и подчеркивает необходимость остановиться.

Эксперт также отметил, что на подконтрольных Украине территориях следует создавать условия жизни, чтобы жители оккупированных территорий сами стремились присоединиться к Украине. Это напоминает ситуацию с падением Берлинской стены, когда ее разрушали самые восточные немцы, желая жить как на Западе. По его словам, тогда люди стремились пить пепси-колу, путешествовать за границу и смотреть фильмы, а не жить под контролем и диктатурой.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , когда ВСУ могут выйти из Курской области.




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Источник: https://glavred.net/ukraine/vyhod-vsu-s-kurshchiny-i-mirnye-peregovory-kakoy-budet-voyna-v-2025-godu-prognoz-10605410.html?_gl=1*1ltfuu0*_ga*MTY5NzA0MTU5MS4xNzIwMTc0MzIw*_ga_GTZ11TXQEP*MTcyODk5NzUzMy45NDkuMS4xNzI4OTk4NjQxLjQuMC4w*_ga_XPHWQKG4FQ*MTcyODk5Nz
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