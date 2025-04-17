Названо поразительное количество россиян, которые стали жить лучше благодаря войне

Кремлевскому диктатору Владимиру Путину самое важное не деньги, а удержание власти, и это сейчас для него чрезвычайно сложная задача. Путин оказался в тупике: завершить войну он не может, а продолжать — все опаснее, считает российский экономист Игорь Липсиц.

Оккупанты

"Слишком много людей позади, жаждущих войны, богатеющих на войне, делающих карьеру на войне, ставших элитой, и они хотят войны навсегда. Таких людей в России немало. Не надо думать, что это война Путина. Мы пытались посчитать, и у меня получилась цифра — примерно 26-28 миллионов россиян зажили лучше благодаря войне. Они – бенефициары, выгодоприобретатели от войны. Они не желают прекращения войны. У них тогда зарплата упадет. Заказов не будет. Они не хотят этого", – сказал Липсиц.

Поэтому, по словам Липсица, Путин боится как остановить войну, так и продолжать ее, ведь российская экономика стремительно деградирует.

Эксперт убежден, что Путина остается только надежда — а вдруг все как-нибудь пройдет. Но пока ему нечего предложить американцам в обмен на поддержку. По его словам, Дональду Трампу, например, нужен четкий результат — нечто, чем можно похвастаться перед избирателями: мол, он красиво завершил войну.

"Но Путин предлагает только пустые вещи — арктическую нефть, редкоземельные элементы, которые никому не нужны. Может, еще Газпром попытается предложить", — отметил экономист.

По его мнению, если Путин пойдет на подобный шаг, это может частично смягчить санкции со стороны США. В то же время, он сомневается, что европейские страны согласятся на ослабление давления на РФ.

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