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Названо поразительное количество россиян, которые стали жить лучше благодаря войне

Путин не может остановить войну, потому что на ней зарабатывают миллионы

сегодня, 16:06
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Ткачик Олеся

Кремлевскому диктатору Владимиру Путину самое важное не деньги, а удержание власти, и это сейчас для него чрезвычайно сложная задача. Путин оказался в тупике: завершить войну он не может, а продолжать — все опаснее, считает российский экономист Игорь Липсиц.

Названо поразительное количество россиян, которые стали жить лучше благодаря войне

Оккупанты

"Слишком много людей позади, жаждущих войны, богатеющих на войне, делающих карьеру на войне, ставших элитой, и они хотят войны навсегда. Таких людей в России немало. Не надо думать, что это война Путина. Мы пытались посчитать, и у меня получилась цифра — примерно 26-28 миллионов россиян зажили лучше благодаря войне. Они – бенефициары, выгодоприобретатели от войны. Они не желают прекращения войны. У них тогда зарплата упадет. Заказов не будет. Они не хотят этого", – сказал Липсиц.

Поэтому, по словам Липсица, Путин боится как остановить войну, так и продолжать ее, ведь российская экономика стремительно деградирует.

Эксперт убежден, что Путина остается только надежда — а вдруг все как-нибудь пройдет. Но пока ему нечего предложить американцам в обмен на поддержку. По его словам, Дональду Трампу, например, нужен четкий результат — нечто, чем можно похвастаться перед избирателями: мол, он красиво завершил войну.

"Но Путин предлагает только пустые вещи — арктическую нефть, редкоземельные элементы, которые никому не нужны. Может, еще Газпром попытается предложить", — отметил экономист.

По его мнению, если Путин пойдет на подобный шаг, это может частично смягчить санкции со стороны США. В то же время, он сомневается, что европейские страны согласятся на ослабление давления на РФ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как идут переговоры по миру в Украине.




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Источник: https://uatv.ua/uk/ne-treba-dumaty-shho-tse-vijna-putina-pryblyzno-26-28-mln-rosiyan-zazhyly-krashhe-zavdyaky-vijni-lipsits/
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