Названо основное отличие между Сырским и Залужным: комбат поразил нюансом

Командир батальона "Свобода" Петр Кузык поделился своим видением отличий в подходах нынешнего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и его предшественника Валерия Залужного. В интервью LIGAnet военный отметил, что сравнивать этих двух руководителей напрямую некорректно, ведь они действовали в разных реалиях войны и имели дело с совершенно другими вызовами.

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По словам Кузика, Залужный работал на этапе, когда общество еще сохраняло веру в скорейшее завершение войны. Это был период массовой мобилизации, романтизма и надежд на молниеносную победу, когда украинцы стояли в очередях к военкоматам, а на телевидении звучали обещания о "победе за две недели". Тогда вооруженные силы демонстрировали успешные контрнаступательные действия, и эта эмоциональная волна способствовала формированию положительного отношения к Залужному как символу этого периода.

Александр Сырский возглавил ВСУ в более сложный момент — когда Украина столкнулась с реалиями затяжной войны, большими потерями, кризисами обеспечения и унынием в тылу. Кузык отмечает, что нынешний период требует от армии стойкости, выносливости и готовности преодолевать системные проблемы — от нехватки ресурсов до недоверия общества.

Военный также обратил внимание, что Россия активно ведет информационно-психологические операции (ИПСО), пытаясь дискредитировать работу украинских ТЦК. В то же время комбат подчеркнул, что реальные факты коррупции в системе — это не выдумки врага, а внутренние проблемы, которые нужно решать.

Кузик отметил, что имел лишь несколько разговоров с Сырским, поэтому не может оценить, насколько тот является авторитарным руководителем. В то же время он подчеркнул, что оба главка — это лидеры, сформированные своим временем и своими условиями.

Как уже писали "Комментарии", президент Франции Эммануэль Макрон отметил необходимость для стран Евросоюза серьезно задуматься над условиями предстоящего диалога с Россией, касающейся новой системы безопасности на европейском континенте. Свои мнения он высказал во время общения с журналистами на саммите НАТО в Гааге, сообщает France24.