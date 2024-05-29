Названо направление, которое РФ планирует атаковать иранскими дронами с бомбами

Россия с помощью Ирана увеличивает свой арсенал для террора мирного населения Украины, заявил военный эксперт Валерий Рябых. Он отметил, что разведывательно ударные беспилотники Mohajer-6, один из которых недавно разбился в Курской области РФ, Россия начала использовать для атак по Украине еще с 2022 года.

Mohajer-6

Как подчеркнул эксперт, Mohajer-6 является беспилотником, который может выполнять как разведывательные миссии, так и наносить удары с помощью бомб Qaem-5. По его словам, именно эти дроны появились на поле боя в Украине с 2022 вместе с Shahed. Эксперты отмечают, что они используются для корректировки и наведения Shahed, в частности, на морском направлении, добавил Рябых.

Эксперт напомнил, что осенью 2022 года один из беспилотников Mohajer был обезврежен в акватории Одессы, после чего попал в руки украинских специалистов вместе с бомбой Qaem. То есть, добавил он, речь идет о длительном сотрудничестве Ирана с террористической Россией, использующей иранские технологии для ведения войны против Украины.

Эксперт подчеркнул, что ранее Mohajer использовались российскими захватчиками на юге и море. По его мнению, то, что эти беспилотники летают с боеприпасами, свидетельствует о планах России использовать их на приграничных территориях.

В этом контексте эксперт отметил, что Курская область граничит с Сумской, и, вероятно, оккупанты планируют усилить арсенал для террора мирного населения на этих территориях. При этом Рябых предположил, что иранские беспилотники могут использоваться в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Кроме того, Рябых отметил, что Иран и террористическая Россия продолжают сотрудничество, несмотря на возражения со стороны Ирана по поставкам комплектующих и готовых изделий. При этом он добавил, что если сотрудничество в Shahed происходит в направлении развития производства в России, то Mohajer и бомбы Qaem-5 полностью производятся в Иране, то есть, очевидно, их поставка идет в готовом виде.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, вероятно, Иран также поставляет России и баллистические ракеты.



