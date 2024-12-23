Названо место, где Силы обороны будут «ломать хребет» путинской армии

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Ткачик Олеся
Покровск может в ближайшее время стать самой горячей точкой всего фронта, как в свое время Бахмут или Авдеевка, об этом заявил военный Кирилл Сазонов.
Бои в Донецкой области
По его словам, сравнение Покровска и Бахмута не случайно. Он подчеркнул, что агломерация "Покровск-Мирноград" имеет жилую застройку и промзону. Даже при минимальном сопротивлении там можно держаться полгода железно, при грамотном – вечно, считает военный. При этом, по его словам, как и Бахмут, стратегического значения Покровск не имеет, только политическое.
По его информации, на южном фланге пока не получается никак, не хватает сил, несмотря на то, что ВСУ тут тоже измотаны. Военный допустил, что противник из-за дефицита ресурсов вынужден сперва продвигаться по северному, а потом все перебросить на южный. Двигаться сразу по двум флангам у него уже нет сил.
Сазонов допустил, что, возможно, Покровск и вся агломерация становится именно тем куском, который реально уже будет не по зубам российскому агрессору. Особенно, если у ВСУ найдутся резервы для нанесения ударов во фланг щупальцам.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне могут попытаться снова оккупировать Херсон.
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