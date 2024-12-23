Названо место, где Силы обороны будут «ломать хребет» путинской армии

Покровск может в ближайшее время стать самой горячей точкой всего фронта, как в свое время Бахмут или Авдеевка, об этом заявил военный Кирилл Сазонов.

Бои в Донецкой области

По его словам, сравнение Покровска и Бахмута не случайно. Он подчеркнул, что агломерация "Покровск-Мирноград" имеет жилую застройку и промзону. Даже при минимальном сопротивлении там можно держаться полгода железно, при грамотном – вечно, считает военный. При этом, по его словам, как и Бахмут, стратегического значения Покровск не имеет, только политическое.

"Очевидные проблемы штурма Покровска прекрасно понимают и оккупанты. Именно поэтому они пробовали достаточно быстро "на волне" охватить город с северного и южного флангов. На северном получается плохо и медленно. Отсюда периодические истерики и резкое усиление штурмов по принципу "хоть в лепешку разбейся, но к завтрашнему утру!" Пока лезут очень медленно и с большими потерями. При том, что резервы они перебрасываю постоянно", — говорит Сазонов.

По его информации, на южном фланге пока не получается никак, не хватает сил, несмотря на то, что ВСУ тут тоже измотаны. Военный допустил, что противник из-за дефицита ресурсов вынужден сперва продвигаться по северному, а потом все перебросить на южный. Двигаться сразу по двум флангам у него уже нет сил.

"И если мы не сольемся на Курщине (а мы не сольемся), взять эти резервы негде. И эти штурмы ежедневно стирают наступательный потенциал оккупанта. А если в какой-то момент они решат махнуть рукой и лезть напролом – тем хуже для них", — добавил военный.

Сазонов допустил, что, возможно, Покровск и вся агломерация становится именно тем куском, который реально уже будет не по зубам российскому агрессору. Особенно, если у ВСУ найдутся резервы для нанесения ударов во фланг щупальцам.

"Ломать хребет зарвавшейся крысе можно и нужно именно под Покровском. И никаких "дальше", — заявил военный.

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