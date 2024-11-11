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Названо единственное условие, при котором Путин согласится заморозить войну с Украиной

Путин может воспользоваться желанием Трампа заморозить войну в Украине.

сегодня, 10:05 comments5073
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Slava Kot

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что российский диктатор Владимир Путин сможет пойти на прекращение огня и заморозку войны в Украине только в том случае, когда это будет выгодно Кремлю.

Названо единственное условие, при котором Путин согласится заморозить войну с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире телеканала "Еспресо" прокомментировал идеи разных вариантов прекращения войны, которые связывают с будущим президентом США Дональдом Трампом. По словам Портникова, Путин декларирует конфликт с Украиной, как "священную войну против НАТО", поэтому "никогда не согласится с условиями Трампа", которые сейчас публикуют американские СМИ.

"С его точки зрения он побеждает, а его войска продолжают наступление на территорию Украины. Если Трамп хочет, чтобы он остановился, то это должно быть комфортно для Путина", — объясняет Портников.

Политический обозреватель считает, что Путин может воспользоваться желанием Трампа заморозить войну только в том случае, если "российская экономика действительно находится в не наилучшем состоянии". Однако даже в таком случае у Путина будут свои требования замораживания войны в Украине.

"Он (Путин) это может сделать только при одном условии — заморозка войны по линии столкновения. Сразу объясню: есть мирный договор, заморозка конфликта и прекращение огня. Мы говорим о прекращении огня. Впрочем, на эти условия он согласится, если Украина не получит гарантии безопасности ", – указывает Портников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп озвучил приоритетное направление работы в должности президента США.

Также "Комментарии" писали, что в США назвали единые условия переговоров, на которые согласится российский диктатор Владимир Путин.




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