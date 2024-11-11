Названо единственное условие, при котором Путин согласится заморозить войну с Украиной

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что российский диктатор Владимир Путин сможет пойти на прекращение огня и заморозку войны в Украине только в том случае, когда это будет выгодно Кремлю.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Виталий Портников в эфире телеканала "Еспресо" прокомментировал идеи разных вариантов прекращения войны, которые связывают с будущим президентом США Дональдом Трампом. По словам Портникова, Путин декларирует конфликт с Украиной, как "священную войну против НАТО", поэтому "никогда не согласится с условиями Трампа", которые сейчас публикуют американские СМИ.
Политический обозреватель считает, что Путин может воспользоваться желанием Трампа заморозить войну только в том случае, если "российская экономика действительно находится в не наилучшем состоянии". Однако даже в таком случае у Путина будут свои требования замораживания войны в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп озвучил приоритетное направление работы в должности президента США.
Также "Комментарии" писали, что в США назвали единые условия переговоров, на которые согласится российский диктатор Владимир Путин.
Новости