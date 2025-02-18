Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп намерен справедливо завершить войну в Украине и сделать все возможное, чтобы конфликт не возобновился через несколько лет. В то же время он подчеркнул, что прекращение войны возможно только при достижении согласия между всеми сторонами на приемлемых условиях.

Переговоры Украины и РФ

Впрочем, как сообщила в эфире 24 канала российская оппозиционерка Ольга Курносова, единственным реальным фактором, который может привести к компромиссу, является смена власти России.

По ее словам, согласие всех сторон возможно только при одном условии – если кремлевский диктатор Владимир Путин больше не будет президентом России.

Она также подчеркнула, что для достижения мира важно, чтобы Дональд Трамп и лидеры европейских стран осознавали необходимость совместных усилий. Именно такое единство, по ее мнению, способно сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

"Сколько бы Россию ни облагали санкциями, Путин никогда не откажется от войны. Поэтому единственный способ прекратить кровопролитие – избавить мир от диктатора Путина, управляющего Россией. Только при таком условии удастся договориться со всеми сторонами", — отметила россиянка.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц после встречи с российской делегацией в Саудовской Аравии заявил, что война России против Украины должна быть завершена окончательно, а не временно. Он также отметил необходимость обсуждения территориального вопроса и гарантий безопасности. Волц подчеркнул, что президент Дональд Трамп имеет четкую позицию по поводу необходимости скорейшего прекращения войны, насилия и разрушений, поскольку это противоречит интересам всего мира, в том числе США и Европы.



