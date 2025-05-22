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Названа уступка Украины, которая мгновенно легитимирует военные преступления России

На Нюрнбергском трибунале 1946 судей не интересовали причины агрессии нацистов

22 мая 2025, 12:05 comments2111
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Клименко Елена

Один из ключевых принципов, который должна придерживаться Украина в противостоянии с Россией, — это полный отказ от участия в любых разговорах относительно так называемых "первопричин конфликта", отмечает юрист Андрей Магера.

Названа уступка Украины, которая мгновенно легитимирует военные преступления России

Фото: 24 Канал

Он подчеркивает, что подобные дискуссии не что иное, как умышленная манипуляция со стороны Кремля. Ее цель — перевести внимание с самого факта вооруженной агрессии на второстепенные темы и создать иллюзию, что у России якобы были какие-то основания для вторжения.

На самом деле никакие обстоятельства не могут оправдать нападение одного государства на другое, как это четко определено в международном праве. Магера напоминает: во время Нюрнбергского процесса в 1946 году, когда судили высших руководителей нацистской Германии, суд не интересовался причинами, по которым гитлеровцы нападали на другие страны. Их мотивы не влияли на квалификацию преступления – агрессия оставалась преступлением против мира, вне зависимости от объяснений.

Особенно важно, по мнению юриста, чтобы Соединенные Штаты Америки четко придерживались своих международных обязательств по поддержке Украины. Такие обязательства они брали на себя неоднократно, в частности, в Будапештском меморандуме 1994 года и Хартии стратегического партнерства с Украиной с 2021 года. Кроме того, США официально согласились воздерживаться от экономического давления, что ограничивает суверенные права Украины, о чем идет речь прямо в упомянутых документах.

Портал "Комментарии" уже писал, что из-за необходимости финансирования войны против Украины в экономике России наблюдается обострение негативных тенденций. Государственная Дума РФ вынуждена пересмотреть бюджетные показатели из-за серьезного дисбаланса между доходами и расходами.



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Источник: https://www.facebook.com/andriy.magera/posts/pfbid02u15K3VLtzRXtEqf4hmwG2vao12eGyQoDr8YFVyi7Wp8ncJMy7LBTUpG3pJW9EVkrl
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