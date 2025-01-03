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Названа стратегия, которая поможет Западу и Украине победить Россию

Если мировые лидеры смогут сформировать коалицию, то 2025 точно приблизит победу Украины

сегодня, 11:17
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Ткачик Олеся

2025, несмотря на продолжение войны, может стать годом, который приблизит победу Украины, отметил в эфире "Эспрессо" бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

Названа стратегия, которая поможет Западу и Украине победить Россию

Победа Украины

По его словам, 2025 год будет годом продолжения войны, но есть вероятность, что он ускорит победу. Все зависит от действий мировых лидеров и способности сформировать коалицию свободы и демократии. От этого зависит очень многое, подчеркнул дипломат.

По его мнению, решающую роль в будущем будет играть способность Европы и США достичь взаимопонимания, особенно в рамках НАТО. В то же время, стратегическим будет сотрудничество Украины и Европы с новой администрацией США.

"Для США 2025 год станет временем рационального перераспределения ресурсов между несколькими стратегическими регионами – Европой, Индо-Тихоокеанским регионом и Ближним Востоком. Для этого необходимо как можно скорее разработать подходы доктринального порядка. От того, насколько быстро и четко мир ответит на эти вызовы, зависит эффективно противостоять врагу и преодолевать его в 2025 году", — добавил Бессмертный.

По его мнению, мировое сообщество должно оперативно разработать четкие подходы, которые помогут не только противостоять врагу, но и преодолеть его. Только такая стратегия позволит приблизить победу, подытожил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что есть три сценария завершения войны – оптимистический, пессимистический и реальный, говорит политолог, военный Кирилл Сазонов. По его словам, от партнеров Украины и цен на нефть будет зависеть, какой из этих сценариев будет воплощен в жизнь.





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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-bezsmertniy-e-shans-shcho-2025-rik-priskorit-peremogu-ukraini
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