logo

BTC/USD

67535.77

ETH/USD

3778.71

LTC/USD

83.41

USD/UAH

41.10

EUR/UAH

44.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Названа причина, почему Украина оказалась неготова к полномасштабному наступлению РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Названа причина, почему Украина оказалась неготова к полномасштабному наступлению РФ

Украина провалила подготовку к наступлению РФ, потому что некоторые чиновники не верили в его реальность, сказал в интервью журналисту Максиму Кропивному экс-министр иностранных дел, бывший посол в Британии Вадим Пристайко

31 мая 2024, 23:30
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Украина не подготовилась к полномасштабному наступлению России потому, что были чиновники и политики, категорически не верившие в такую возможность. Более того, они обвиняли западных партнеров, которые предупреждали об опасности, что они разгоняют панику, говорит Вадим Пристайко.

Названа причина, почему Украина оказалась неготова к полномасштабному наступлению РФ

Вадим Пристайко

По его словам, эти люди даже намекали, что всю эту панику нагнетают англосаксы. Пристайко говорит, что лично у него было понимание, что надвигается что-то страшное.

"Я видел эти карты, разведки делились происходящим",
– вспоминает дипломат.

При этом Пристайко отметил, что перед полномасштабным вторжением России его на Западе постоянно спрашивали, почему Киев не реагирует на сообщения об опасности и не готовится ей противодействовать.

По его словам, на Западе никак не могли понять поведение Украины.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что Украина провалила эвакуацию женщин и детей в начале полномасштабного вторжения. По его мнению, это будет трагическая часть украинской истории, которая после завершения войны будет постоянно обсуждаться.

Пристайко считает, что каждый следующий Кабмин будет тыкать это нынешнему правительству или остаткам действующей команды.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что многие представители во власти перед полномасштабным вторжением России успокаивали украинцев и заявляли, что нет угрозы полномасштабного вторжения. Они призывали не паниковать и не слушать предупреждения западных журналистов или политиков.

Сейчас Украина думает над тем, как можно остановить эту войну на справедливых условиях, поэтому и проводит Глобальный саммит мира. В РФ в свою очередь также говорят о "мире", но под ним они понимают капитуляцию Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/politika/na-zahodi-buli-shokovani-pristayko-rizko-vislovivsya-pro-proval-u-pidgotovci-do-viyni-2590437.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости