Украина не подготовилась к полномасштабному наступлению России потому, что были чиновники и политики, категорически не верившие в такую возможность. Более того, они обвиняли западных партнеров, которые предупреждали об опасности, что они разгоняют панику, говорит Вадим Пристайко.

Вадим Пристайко

По его словам, эти люди даже намекали, что всю эту панику нагнетают англосаксы. Пристайко говорит, что лично у него было понимание, что надвигается что-то страшное.

"Я видел эти карты, разведки делились происходящим",

– вспоминает дипломат.

При этом Пристайко отметил, что перед полномасштабным вторжением России его на Западе постоянно спрашивали, почему Киев не реагирует на сообщения об опасности и не готовится ей противодействовать.

По его словам, на Западе никак не могли понять поведение Украины.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что Украина провалила эвакуацию женщин и детей в начале полномасштабного вторжения. По его мнению, это будет трагическая часть украинской истории, которая после завершения войны будет постоянно обсуждаться.

Пристайко считает, что каждый следующий Кабмин будет тыкать это нынешнему правительству или остаткам действующей команды.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что многие представители во власти перед полномасштабным вторжением России успокаивали украинцев и заявляли, что нет угрозы полномасштабного вторжения. Они призывали не паниковать и не слушать предупреждения западных журналистов или политиков.

Сейчас Украина думает над тем, как можно остановить эту войну на справедливых условиях, поэтому и проводит Глобальный саммит мира. В РФ в свою очередь также говорят о "мире", но под ним они понимают капитуляцию Украины.



