Названа поразительная причина, сдерживающая Трампа от сокрушительного удара по России

Дональда Трампа в отношении российско-украинской войны остается противоречивой и непоследовательной. Его заявления часто взаимно исключают друг друга, поэтому прогнозировать четкий курс в отношениях с Россией и Украиной сложно. Об этом заявил политолог и военнослужащий ВСУ Александр Антонюк.

По его словам, разница между действиями Трампа и нынешнего президента США Джо Байдена не так уж велика. Оба, несмотря на риторику, на самом деле не демонстрируют стратегическую решимость изменить подход к Кремлю.

Антонюк считает, что США имеют потенциал, чтобы оказывать давление на Россию и остановить войну, однако для этого требуется кардинальное смещение в мировоззрении американского руководства.

"Пока США будут заинтересованы в сохранении России как целостного государственного субъекта, мы дальше будем в этих качелях. Если же США осознают, что Россия должна завершить так, как Советский Союз, то, поверьте, независимо от президента, Штаты будут гораздо более динамичными и эффективными", — подчеркнул политолог.

Антонюк также вспомнил недавний ультиматум Трампа Кремлю: тот обещал "сокрушительный ответ", если мирное соглашение не будет заключено до 8 августа. Впрочем, реальных действий не последовало, а сам Трамп встретился с Путиным на Аляске, комментируя это как дипломатический прорыв. На самом деле, говорит Антонюк, агрессивная политика РФ не изменилась, а США не давят на Москву с целью прекращения войны.

Что касается поддержки Украины, то по-прежнему она ограничена рамками обороноспособности: Киев получает ровно столько помощи, чтобы держать линию фронта, но не больше.

"США не будут полностью готовы изменить свою парадигму. Допускаю, что войну будут пытаться заморозить. Хотя сейчас эра замороженных войн понемногу завершается. В этом контексте для нас хорошим примером является азербайджанско-армянский конфликт, который на сегодняшний день решен", — отметил Антонюк.

Как уже писали "Комментарии", 15 августа на Аляске состоялся саммит между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В преддверии встречи министр иностранных дел России Сергей Лавров появился публично в свитере с надписью "СССР", чем вызвал удивление в США. Американская аудитория восприняла подобный образ российского дипломата неоднозначно.