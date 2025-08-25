logo

BTC/USD

111909

ETH/USD

4631.44

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

47.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Названа поразительная причина, сдерживающая Трампа от сокрушительного удара по России
commentss НОВОСТИ Все новости

Названа поразительная причина, сдерживающая Трампа от сокрушительного удара по России

Украина должна укреплять свои позиции на переговорах и формировать региональный альянс безопасности, одновременно добиваясь полноценного ленд-лиза США.

25 августа 2025, 08:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Дональда Трампа в отношении российско-украинской войны остается противоречивой и непоследовательной. Его заявления часто взаимно исключают друг друга, поэтому прогнозировать четкий курс в отношениях с Россией и Украиной сложно. Об этом заявил политолог и военнослужащий ВСУ Александр Антонюк.

Названа поразительная причина, сдерживающая Трампа от сокрушительного удара по России

Фото: из открытых источников

По его словам, разница между действиями Трампа и нынешнего президента США Джо Байдена не так уж велика. Оба, несмотря на риторику, на самом деле не демонстрируют стратегическую решимость изменить подход к Кремлю.

Антонюк считает, что США имеют потенциал, чтобы оказывать давление на Россию и остановить войну, однако для этого требуется кардинальное смещение в мировоззрении американского руководства.

"Пока США будут заинтересованы в сохранении России как целостного государственного субъекта, мы дальше будем в этих качелях. Если же США осознают, что Россия должна завершить так, как Советский Союз, то, поверьте, независимо от президента, Штаты будут гораздо более динамичными и эффективными", — подчеркнул политолог.

Антонюк также вспомнил недавний ультиматум Трампа Кремлю: тот обещал "сокрушительный ответ", если мирное соглашение не будет заключено до 8 августа. Впрочем, реальных действий не последовало, а сам Трамп встретился с Путиным на Аляске, комментируя это как дипломатический прорыв. На самом деле, говорит Антонюк, агрессивная политика РФ не изменилась, а США не давят на Москву с целью прекращения войны.

Что касается поддержки Украины, то по-прежнему она ограничена рамками обороноспособности: Киев получает ровно столько помощи, чтобы держать линию фронта, но не больше.

"США не будут полностью готовы изменить свою парадигму. Допускаю, что войну будут пытаться заморозить. Хотя сейчас эра замороженных войн понемногу завершается. В этом контексте для нас хорошим примером является азербайджанско-армянский конфликт, который на сегодняшний день решен", — отметил Антонюк.

Как уже писали "Комментарии", 15 августа на Аляске состоялся саммит между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В преддверии встречи министр иностранных дел России Сергей Лавров появился публично в свитере с надписью "СССР", чем вызвал удивление в США. Американская аудитория восприняла подобный образ российского дипломата неоднозначно.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/chomu-tramp-ne-tisne-rosiyu-politolog-dav-chitku-vidpovid-koli_n2900184
Теги:

Новости

Все новости