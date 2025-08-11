Названа поразительная причина, почему Трамп спешит встретиться с Путиным

Политический консультант Виталий Бала считает, что Дональд Трамп и Владимир Путин объединяет общая антиглобалистская позиция, а интересы США для Трампа часто отходят на второй план ради своих личных целей. Эксперт раскрыл подлинные мотивы предстоящей встречи между американским президентом и российским диктатором, утверждая, что Трамп готов заключить любое соглашение с Кремлем, даже если это противоречит интересам его страны.

"Я давно говорил, что во время первого срока Трампа Путин и Трамп сошлись, потому что они являются антиглобалистами", — подчеркнул Бала.

Он также обратил внимание, что оба лидера стремятся к восстановлению биполярного мирового устройства, похожего на эпоху Советского Союза.

"Они хотели бы, чтобы был такой биополярный мир, как во времена Советского Союза. Это очень хочет Путин", — подчеркнул политический консультант, добавив, что из-за появления новых мощных игроков, в частности Китая, ЕС и стран Глобального Юга, такой сценарий уже маловероятен.

Особенно Бала обратил внимание на экономические интересы Трампа, для которого ключевым является заключение соглашения с Россией.

"Он постоянно говорит о суперэкономическом развитии России, о каком-то экономическом суперсотрудничестве с Россией", — отметил эксперт.

По словам Бали, интересы американского президента "совершенно другие, которые нам безусловно не нравятся". Трамп не интересуется будущим Украины и вопросами ее безопасности.

"Джон Болтон писал в издании The Telegraph, что нужно исходить из личных желаний, желаний Трампа, а не искать какую-нибудь геополитику или национальные интересы США. Национальные интересы США — они на втором месте после интересов личных Трампа", — цитирует политический консультант слова американского дипломата.

