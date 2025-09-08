Названа поразительная причина, почему Путин избегает встречи с Зеленским: шокирующие детали

Если Путин согласится на переговоры с Владимиром Зеленским, это будет противоречить его предыдущим позициям, ведь фактически признает украинского президента легитимным. Об этом в интервью BBC заявила украинская дипломатка, член Координационного совета международной организации Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль.

Фото: из открытых источников

Зеркаль объяснила, что встреча с Дональдом Трампом была важна для Путина, поскольку она позволила ему легитимизировать свой статус как "легитимного" лидера в глазах Запада и внутренней аудитории. Кроме того, это позволило легализовать аннексию Крыма и других оккупированных территорий Украины.

Она также подчеркнула, что главный вопрос возможной встречи Путина и Зеленского — это четкое определение целей каждой из сторон.

"Путин доказывал своему обществу и Западу, что Зеленский нелегитимный президент. Если он согласится на встречу, то фактически признает его легитимность, что противоречит заявлениям Лаврова об отсутствии легитимной власти в Украине", — отметила дипломат.

Зеркаль также выразила сомнение в результативности такой встречи. По ее словам, важно определить цели для переговоров, а не во время них.

"Я не верю, что переговоры с Путиным когда-то приносили реальные результаты. Все предыдущие встречи, с Макроном, Меркель, Байденом — не дали ничего, кроме проблем. А встреча с Трампом? Она лишь усугубила его позиции в собственном обществе", — подытожила она.

