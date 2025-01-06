Названа основная цель наступления Сил обороны в Курской области: что задумала Украина

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Ткачик Олеся
В течение недели украинцы услышат очень интересные новости из Курского направления, предположил в эфире Радио НВ военный эксперт Павел Нарожный. При этом он считает, что, вероятно, основная цель активизации сил обороны на Курщине – это отвлечение врага.
Бои в Курской области
Эксперт подчеркнул, что операция в Курщине является одним из важных достижений Украины. По его словам, на самом деле речь идет об одной из успешных операций, демонстрирующей силу и способность ВСУ к смелым и результативным действиям.
При этом известно, что ранее руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что ВСУ в Курской области пошли в наступление по нескольким направлениям. По его словам, эти неожиданные атаки вызвали значительную обеспокоенность среди россиян.
Кроме того, Минобороны РФ подтвердило активность ВСУ в регионе. Российский военкор Роман Алехин заявил, что украинские войска начали продвижение северо-восточнее Суджи, в частности в направлении района Большого Солдатского.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские военные начали сообщать, что в Курской области началось наступление ВСУ. Эту информацию также подтвердил руководитель офиса президента Андрей Ермак.
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