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Названа основная цель наступления Сил обороны в Курской области: что задумала Украина

Силы обороны пошли в наступление на Курском направлении и в течение недели оттуда будут интересны новости

сегодня, 06:53
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Ткачик Олеся

В течение недели украинцы услышат очень интересные новости из Курского направления, предположил в эфире Радио НВ военный эксперт Павел Нарожный. При этом он считает, что, вероятно, основная цель активизации сил обороны на Курщине – это отвлечение врага.

Названа основная цель наступления Сил обороны в Курской области: что задумала Украина

Бои в Курской области

"Это отвлекающие, сковывающие действия для того, чтобы враг с других участков фронта (с того же Купянска, который близко к Курщине находится) перебрасывал туда войска и отражал наше наступление на Курщине", — считает Нарожный.

Эксперт подчеркнул, что операция в Курщине является одним из важных достижений Украины. По его словам, на самом деле речь идет об одной из успешных операций, демонстрирующей силу и способность ВСУ к смелым и результативным действиям.

"Успешность этой операции измеряется тем, что мы до сих пор удерживаем этот плацдарм, мы сковали там примерно 50-60 тысяч личного состава врага, который, если бы не там, не на Курщине находился, он бы находился под Покровском и давление там было бы гораздо больше" , – подчеркнул Нарожный.

При этом известно, что ранее руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что ВСУ в Курской области пошли в наступление по нескольким направлениям. По его словам, эти неожиданные атаки вызвали значительную обеспокоенность среди россиян.

Кроме того, Минобороны РФ подтвердило активность ВСУ в регионе. Российский военкор Роман Алехин заявил, что украинские войска начали продвижение северо-восточнее Суджи, в частности в направлении района Большого Солдатского.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские военные начали сообщать, что в Курской области началось наступление ВСУ. Эту информацию также подтвердил руководитель офиса президента Андрей Ермак.




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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/noviy-nastup-zsu-u-kurskiy-oblasti-narozhniy-poyasnyuye-cili-novini-ukrajini-50479205.html
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