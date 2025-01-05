Названа одна из важнейших целей Путина на войне: кого хотят ликвидировать в Кремле

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Slava Kot
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что для российского диктатора Владимира Путина одной из важнейших целей на войне в Украине станет ликвидация президента Владимира Зеленского. По его словам, это "совершенно логично" с точки зрения Кремля.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал о планах Путина убить президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, это один из пунктов, которые хочет достичь Москва в войне против Украины, ведь это будет свидетельством украинской слабости против России.
По словам Портникова, Путин видит окончание войны в решении "Верховной Рады Украины о присоединении к России".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стало известно, до каких пор Путин планирует продолжать войну против Украины.
Также "Комментарии" писали, что Виталий Портников заявил о невозможности Украины вернуть оккупированные территории кроме единого варианта.
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