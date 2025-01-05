Названа одна из важнейших целей Путина на войне: кого хотят ликвидировать в Кремле

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что для российского диктатора Владимира Путина одной из важнейших целей на войне в Украине станет ликвидация президента Владимира Зеленского. По его словам, это "совершенно логично" с точки зрения Кремля.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал о планах Путина убить президента Украины Владимира Зеленского.

"Путин неоднократно заявлял, что удары по центрам принятия решений являются важной целью этой войны. Физическая ликвидация президента Украины Владимира Зеленского — одна из важных целей Путина и российского политического руководства. Россия будет делать все возможное, чтобы Зеленский не дожил до конца этой войны", — считает Портников.

По его словам, это один из пунктов, которые хочет достичь Москва в войне против Украины, ведь это будет свидетельством украинской слабости против России.

"Это абсолютно логично по их мнению, чтобы ликвидировать сам институт и продемонстрировать, что в Украине нет защищенных мест или людей. Если мы увидим, что президент Украины убит вражеским дроном или агентом российских спецслужб, это будет еще раз свидетельствовать о силе и несокрушимости российской государственности и о слабости украинской. Это то, чего они хотят достичь", — пояснил журналист.

По словам Портникова, Путин видит окончание войны в решении "Верховной Рады Украины о присоединении к России".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стало известно, до каких пор Путин планирует продолжать войну против Украины.

Также "Комментарии" писали, что Виталий Портников заявил о невозможности Украины вернуть оккупированные территории кроме единого варианта.