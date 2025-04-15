Названа область, которую РФ хочет захватить до 9 мая

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Ткачик Олеся
Ситуация на передовой остается напряженной. Наибольшее давление со стороны российских окупантов наблюдается на Лимано-Купянском направлении, однако самыми сложными для врага остаются Херсонщина и западная часть Запорожской области, сообщил военный эксперт Роман Свитан.
Война в Украине
По его словам, россияне сталкиваются с серьезными логистическими трудностями на Херсонском и западном Запорожском направлениях – расстояние до основных баз составляет сотни километров. Поэтому оккупанты проводят лишь тактические операции и контрнаступательные действия, пытаясь растянуть украинский фронт.
В то же время, по его мнению, основным направлением для окупантов остается Луганский фронт. Противник пытается вытеснить ВСУ из подконтрольной части Луганщины – от поселка Надежда до Белогоровки, расположенной на правом берегу Северского Донца.
Поэтому, по прогнозам эксперта, основное вражеское давление будет направлено именно на Луганщину и близлежащие районы Харьковской области. В частности, враг пытается продвинуться в сторону Боровой через Макеевку и Терны, а также оказывает давление на Торское, стремясь выйти на Лиман.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о тактике, которую РФ использует на фронте.
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