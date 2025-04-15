Названа область, которую РФ хочет захватить до 9 мая

Ситуация на передовой остается напряженной. Наибольшее давление со стороны российских окупантов наблюдается на Лимано-Купянском направлении, однако самыми сложными для врага остаются Херсонщина и западная часть Запорожской области, сообщил военный эксперт Роман Свитан.

Война в Украине

По его словам, россияне сталкиваются с серьезными логистическими трудностями на Херсонском и западном Запорожском направлениях – расстояние до основных баз составляет сотни километров. Поэтому оккупанты проводят лишь тактические операции и контрнаступательные действия, пытаясь растянуть украинский фронт.

"Это значит растянуть наши резервы, чтобы часть тех, которые у нас есть оперативного уровня, использовалась, например, в районе Херсона для противодействия российским атакам на правый берег. В районе Васильевки, Полог, Гуляйполя связать войска, резервы боями, давить на основных направлениях", — отметил эксперт.

В то же время, по его мнению, основным направлением для окупантов остается Луганский фронт. Противник пытается вытеснить ВСУ из подконтрольной части Луганщины – от поселка Надежда до Белогоровки, расположенной на правом берегу Северского Донца.

"Для россиян очень неудобно. Потому что с севера они подойти не могут. Им мешает Северский Донец и высокий правый берег реки. Наш Северский гарнизон, который удерживает тыл, поддерживает наши войска в районе Белогоровки. Поэтому для врага очень сложная задача полностью захватить даже Луганскую область. Нужно что-то сказать 9 мая", — говорит Свитан.

Поэтому, по прогнозам эксперта, основное вражеское давление будет направлено именно на Луганщину и близлежащие районы Харьковской области. В частности, враг пытается продвинуться в сторону Боровой через Макеевку и Терны, а также оказывает давление на Торское, стремясь выйти на Лиман.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о тактике, которую РФ использует на фронте.



