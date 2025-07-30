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Названа неожиданная причина сложности встречи Зеленского и Путина

Россияне настаивают, чтобы сначала переговорные группы договорились, а потом уже переходили к обсуждению встречи.

30 июля 2025, 11:05
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Клименко Елена

У представителей России есть другой подход к подготовке встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным, чем украинская сторона. Об этом рассказал посол Украины в Турции Нариман Джелял в интервью РБК-Украина.

Названа неожиданная причина сложности встречи Зеленского и Путина

Фото: из открытых источников

По словам Джеляла, Зеленский поддерживает идею очной встречи, предлагая провести саммит лидеров, на котором будут установлены рамки для дальнейшей работы переговорных групп.

В Москве же занимают противоположную позицию — россияне настаивают на том, чтобы сначала экспертные группы достигли конкретных договоренностей. Только при наличии перспективы соглашения можно обсуждать перемирие и саму встречу президентов.

"Мы предлагаем прекратить убийства на время переговоров, они хотят продолжать их, пока не согласуют позиции для встречи лидеров", — подчеркнул Джелял.

Ранее Зеленский сообщил об определенных сдвигах со стороны России по поводу возможной встречи с Путиным. Он также отметил, что Украина ожидает ответ Кремля на предложение провести встречу на самом высоком уровне до конца августа, на которой обязательно должны присутствовать представители Европы.

В то же время в Кремле заявили, что встреча между Путиным и Зеленским вряд ли состоится до конца августа.

Как уже писал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп, разочарованный политикой Кремля, выдвинул новый жесткий ультиматум — всего 10 дней для прекращения огня в Украине. Если Россия не согласится, ее ждут очередные экономические санкции. Это уже второе предупреждение со стороны американского лидера за последние месяцы, ведь предыдущий срок, предоставленный Москве, составил 50 дней. Несмотря на сокращение сроков и выгодные условия мирного соглашения, Кремль отказывается идти на уступки.



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