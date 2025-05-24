Названа настоящая первопричина войны, устранение которой остановит боевые действия

Кремлевский диктатор Владимир Путин ненавидит президента Владимира Зеленского, считает политолог Владимир Фесенко.

Война в Украине

Дело в том, говорит эксперт, что во время личных встреч, в частности в Париже, еще до войны, Зеленский не демонстрировал слабости, и это сильно раздражало Путина. Во время войны украинский лидер оказался еще крепче, чем ожидалось. Фесенко предположил, что это вызывает у кремлевского диктатора не просто политическую антипатию, а настоящую физическую ненависть.

Кроме того, эксперт напомнил, что еще в 2021 году Путин опубликовал программную статью, в которой, опираясь на обезображенные исторические тезисы, пытался "теоретически обосновать" отрицание права Украины на существование как независимого государства. Этот документ, по словам политолога, стал идеологической основой для полномасштабной агрессии.

Впрочем, говорит Фесенко, так называемые первопричины войны не имеют ничего общего с реальностью, ведь во всем виноват именно Путин.

"Первопричины войны — один из любимых терминов сейчас и Путина, и российской пропаганды. Когда они пытаются как-то обосновывать нежелание договариваться о завершении войны, говорят, что надо устранить "первопричины". А на самом деле первопричина войны — это сам Путин", — говорит Фесенко.

Он убежден, что Путин не готов идти на мирные договоренности по ряду внутренних причин: экономическим, политическим и даже уголовным. Кроме того, часть зарабатывающих на войне российской элиты заинтересована в ее продолжении.

Путин уже стал, я бы сказал, психологическим и политическим рабом этой войны. Он был ее первой причиной, а теперь самое его существование политическое, связанное с этой войной. И вот такой замкнутый круг, все замыкается действительно на Путине", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне могут взбунтоваться против Путина.



