Названа главная причина, которая мешает проведению переговоров о мире

Вся проблематика вокруг переговоров Украины и РФ вертится вокруг следующего: исторически стороны замиряются только тогда, когда ситуация патовая полностью, то есть когда дальше — не то что хуже, дальше просто никак, говорит военный эксперт Игаль Левин.

Переговоры Украины и РФ

"Ни для Украины, ни для России ситуация не патовая. Обе стороны продолжают набирать людей, у обоих сторон есть ресурсы и средства, обе стороны ведут активные наступательные операции (РФ на поле боя, продавливая более многочисленной пехотой, Украина — на стратегическом уровне, вынося у России критические объекты в глубине)", — говорит эксперт.

По его словам, договор или сделка — это фиксация того, что на земле, в реальности, а не наоборот. Под политкорректным и завуалированным "нужна стабилизация фронта" имеется в виду не то, что он сейчас двигается (с стратегической точки 10–20 км вперед или назад — это вообще не имеет значения), а то, что нет патовой ситуации. Просто на высоком дипломатическом уровне никто это в слух не проговаривает, подчеркнул Левин.

Очевидно, говорит эксперт, ухудшающаяся ситуация с экономикой и материальной базой в РФ вполне должна на определенном этапе аукнуться. В этом плане Украина не в тупиковой ситуации, именно поэтому она не согласна на сделку при любых условиях.

"Она буквально диктует условия: мол, ок, заморозка, но тут обмениваем; тут заморозим, но не признаем; курс на Запад продолжаем; армию и милитаризацию продолжаем и т. д. Именно поэтому это тормозит Кремль, который хочет именно капитуляции Украины и максимально выгодных себе предложений на основании того, какие жертвы и вложения он уже влил в войну. То есть вообще вся тема с переговорами — это одна большая игра и напускание дыма: Россия хочет додавить цели-минимум, Украина не согласна сдавать позиции и может воевать", — говорит Левин.

При этом он уверен, что все это прекрасно понимают в США. Также эксперт считает, что Украина грамотно, не уходя от темы переговоров и соглашаясь на них при всех условиях (своих условиях), продолжает шатать РФ — и, видимо, на это и расчет.

"Когда завтра "договорнячок", и вы в позиции проигрывающего, то вы не линейки дальнобойных дронов наращиваете, а лагеря беженцев строите и за гуманитаркой в очереди встаете", — заявил эксперт.

То есть, подчеркивает он, не вопрос о "стабилизации фронта" является препятствием для окончания войны, а отсутствие тупиковой ситуации у обеих сторон. Но со стратегической позиции у РФ ситуация хуже, так как экономика у Украины дотационная и на поддержке извне, а у РФ — нет. Именно поэтому в Кремле, понимая это, идут на контакты, пытаясь выцеганить себе цели-минимум.

"Если бы у Кремля все было на мази и он триумфально шел бы к победе, он бы не вел переговоры — ни с Трампом, ни с кем иным, а просто воевал бы дальше", — подытожил Левин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, когда россияне поспятся на фронте в Украине.



