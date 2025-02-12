Названа главная причина, которая мешает проведению переговоров о мире

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Ткачик Олеся
Вся проблематика вокруг переговоров Украины и РФ вертится вокруг следующего: исторически стороны замиряются только тогда, когда ситуация патовая полностью, то есть когда дальше — не то что хуже, дальше просто никак, говорит военный эксперт Игаль Левин.
Переговоры Украины и РФ
По его словам, договор или сделка — это фиксация того, что на земле, в реальности, а не наоборот. Под политкорректным и завуалированным "нужна стабилизация фронта" имеется в виду не то, что он сейчас двигается (с стратегической точки 10–20 км вперед или назад — это вообще не имеет значения), а то, что нет патовой ситуации. Просто на высоком дипломатическом уровне никто это в слух не проговаривает, подчеркнул Левин.
Очевидно, говорит эксперт, ухудшающаяся ситуация с экономикой и материальной базой в РФ вполне должна на определенном этапе аукнуться. В этом плане Украина не в тупиковой ситуации, именно поэтому она не согласна на сделку при любых условиях.
При этом он уверен, что все это прекрасно понимают в США. Также эксперт считает, что Украина грамотно, не уходя от темы переговоров и соглашаясь на них при всех условиях (своих условиях), продолжает шатать РФ — и, видимо, на это и расчет.
То есть, подчеркивает он, не вопрос о "стабилизации фронта" является препятствием для окончания войны, а отсутствие тупиковой ситуации у обеих сторон. Но со стратегической позиции у РФ ситуация хуже, так как экономика у Украины дотационная и на поддержке извне, а у РФ — нет. Именно поэтому в Кремле, понимая это, идут на контакты, пытаясь выцеганить себе цели-минимум.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, когда россияне поспятся на фронте в Украине.
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