Названа главная преграда для миротворческой миссии в Украине

Бывший главный военный прокурор Украины Виктор Чумак заявил, что для привлечения миротворцев требуется одобрение обеих сторон, находящихся в конфликте. По его словам, Россия не согласится с идеей миротворческой миссии в Украине.

Миротворцы. Фото: U.S. Navy photo

Виктор Чумак в эфире "Эспрессо" рассказал, что российское руководство не устраивает обстановку на фронте, поэтому они не будут предоставлять разрешение на миротворцев. В качестве примера Лавров заявлял о том, что даже не полностью оккупированные территории Украины по конституции РФ принадлежат России.

"Главной преградой для привлечения миротворцев является позиция России, поскольку привлечение миротворцев возможно только по согласованию обеих воюющих сторон... То есть этот бред остается частью государственной политики России. И пока мы не видели и не слышали никаких изменений в целях Москвы", — считает Чумак.

Кроме того, по мнению экс-главного военного прокурора, если Россия даже пойдет на привлечение миротворцев, то потребует ряд условий относительно Украины, в частности сокращения армии или территориальные уступки.

"Не просто согласием, а конкретными требованиями. Например, условие, что миротворцы будут, но в Украине должна остаться 200-тысячная армия с легким вооружением. И все – никаких миротворцев не будет. Либо Украина должна сократить свои ракетные программы, либо признать на уровне Конституции и Верховной Рады, что территории Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей и Крыма переходят к России. То есть, этот процесс может быть обставлен такими требованиями, на которые никто не согласится", — заключает Чумак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВР рассказали, почему иностранные миротворцы первыми будут убегать из Украины.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на разговоры о китайских миротворцах в Украине.