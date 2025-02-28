Названа главная преграда для миротворческой миссии в Украине

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Slava Kot
Бывший главный военный прокурор Украины Виктор Чумак заявил, что для привлечения миротворцев требуется одобрение обеих сторон, находящихся в конфликте. По его словам, Россия не согласится с идеей миротворческой миссии в Украине.
Миротворцы. Фото: U.S. Navy photo
Виктор Чумак в эфире "Эспрессо" рассказал, что российское руководство не устраивает обстановку на фронте, поэтому они не будут предоставлять разрешение на миротворцев. В качестве примера Лавров заявлял о том, что даже не полностью оккупированные территории Украины по конституции РФ принадлежат России.
Кроме того, по мнению экс-главного военного прокурора, если Россия даже пойдет на привлечение миротворцев, то потребует ряд условий относительно Украины, в частности сокращения армии или территориальные уступки.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВР рассказали, почему иностранные миротворцы первыми будут убегать из Украины.
Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на разговоры о китайских миротворцах в Украине.
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