Террористическая Россия все больше полагается на импортные технологии и вооружение. В иранских дронах-камикадзе "Шахед" и модулях УМПК все чаще встречаются китайские детали. Кроме того, на фронте заметно увеличилось количество северокорейских самоходных артиллерийских установок (САУ) и боеприпасов. Даже в так называемых "современных" российских ракетах используются западные компоненты, попадающие в страну через третьи государства.

Победа Украины

Как отметил в эфире 24 канала заместитель генерального директора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, растущая зависимость от иностранных технологий создает для России "Ахиллесову пяту", которая может быть уязвима для ударов. Дело в том, подчеркивает эксперт, что ключевые этапы сборки техники, включая большие модули, осуществляются на территории России.

По словам Храпчинского, в модулях планирования и коррекции управляемых авиабомб Россия использует китайские сервоприводы. Это свидетельствует о недостатке собственных производственных возможностей.

"В иранских "Шахедах" появляется все больше китайских деталей. То есть Россия начинает зависеть от Китая по многим направлениям", — говорит Храпчинский.

Даже в "современных" ракетах, говорит эксперт, есть западные комплектующие. Впрочем, по его словам, россияне часто пытаются выдать их за свои, меняя маркировку, как в случае с процессором KOMDIV-64. Он добавил, что российская военная промышленность уже более десяти лет использует западные технологии, но выдает их на собственные разработки.

Кроме Китая, Россия все чаще обращается в Северную Корею, получая ракеты, САУ и артиллерийские снаряды. Увеличение использования китайских и западных компонентов в российской технике создает дополнительные уязвимые места для противодействия.

Храпчинский подчеркнул, что крупноузловая сборка дронов и авиабомб, в том числе модулей УМПК и "Шахедов", происходит на территории России, хотя ключевые компоненты поступают через третьи страны. К примеру, Казахстан помогает России получать элементы для РЭБ, а Беларусь закупает микросхемы для дальнейшей передачи.

"Пока Запад вводит санкции против теневого флота, Украина бьет по портам, где находится теневой флот. Поэтому самым действенным с нашей стороны будет самое поражение производственных мощностей, любых попыток России что-то делать", — подытожил эксперт.

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