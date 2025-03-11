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Назван вопрос, который точно вынесут на прямые переговоры между Украиной и РФ

Трамп хочет не мира в Украине, а просто, чтобы на время перестали стрелять

сегодня, 12:57
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Ткачик Олеся

В ходе переговоров американская сторона может настаивать на том, чтобы Украина согласилась на прекращение боевых действий на суше. Такая пауза выгодна России, поскольку позволит ей перегруппировать силы и восстановить ресурсы, отметил в эфире 24 канала политолог Александр Краев.

Назван вопрос, который точно вынесут на прямые переговоры между Украиной и РФ

Дональд Трамп

По его словам, эта позиция США логична и отвечает интересам Дональда Трампа, который еще в начале обещал "остановить войну".

Впрочем, как говорит эксперт, Трамп видит прекращение огня как скорейшее разрешение конфликта. То есть, добавляет он, американский лидер упрощенно воспринимает ситуацию и считает, что достаточно просто прекратить стрельбу, чтобы достичь мира. Однако такой подход не гарантирует безопасность Украины в долгосрочной перспективе.

"Он обещал не закончить войну, не сделать такие условия, чтобы Россия снова не напала, а что-то гораздо проще. Он обещал остановить боевые действия, а для этого нужно, чтобы на суше не было огня", – подчеркнул Краев.

По его словам, кроме прекращения огня на суше, европейцы и американцы также рассматривают вариант частичного перемирия, касающегося воздушного пространства, морских коридоров и энергетической инфраструктуры.

В то же время Краев отмечает, что переговоры с Вашингтоном не ограничиваются этим вопросом. В частности, до сих пор не подписано соглашение о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, а гарантии безопасности для Украины остаются открытой темой.

Эксперт считает, что рано или поздно – или на встрече в Саудовской Аравии, или на другой международной платформе – вопрос прямых переговоров Украины с Россией снова возникнет в повестке дня. В это время американская сторона может активнее продвигать идею прекращения боевых действий на суше, однако пока Украина не готова на такие уступки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , на какие уступки может согласиться Украина.




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Источник: https://24tv.ua/peregovori-saudivskiy-araviyi-chogo-hoche-tramp-vid-ukrayini_n2772415
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